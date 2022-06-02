Шрі-Ланка затримала літак російської авіакомпанії: у чому причина

Літак, який Росія у квітні відібрала у лізингової компанії, затриманий у Шрі-Ланці

Літак, який Росія відібрала у лізингової компанії, не може вилетіти із Коломбо до Москви

Літак російської державної компанії «Аерофлот», який прилетів до Шрі-Ланки, не може вилетіти назад через проблеми із законом. Графік останніх польотів судна за номером RA-73702 можна прослідкувати за допомогою сервісу Flightradar24.

Про причини затримки літака російські ЗМІ говорять по-різному. Видання ТАСС, наприклад, зазначило, що мова йде про «комерційний спір із лізинговою компанією». Російське ЗМІ процитувало працівника аеропорту Бандаранаїке (Коломбо): «Рейс російського «Аерофлоту», що прямує до Москви, сьогодні затриманий. Поки що дозвіл на виліт не виданий. Управління цивільної авіації Шрі-Ланки обговорює з генеральним прокурором, як вирішити питання з цим літаком».

Інше російське видання, «Интерфакс», натякнуло на те, що причиною є можлива «перереєстрація» повітряного судна.

Справді, згідно із інформацією порталу Airfleets, до середини квітня цей літак був зареєстрований на Бермудських островах і мав реєстраційний номер VQ-BMY (префікс VQ-B є ознакою реєстрації повітряного судна на Бермудах – ред.). А уже з 20 квітня літак був зареєстрований в Росії і отримав новий номер із російським префіксом.

Нагадаємо, що ще у квітні президент Росії Путін дав вказівку забирати іноземні літаки, які перебували у лізингу в Росії.

А у кінці березня ірландські компанії-орендодавці, які володіють 60% світового парку орендованих літаків (зокрема, їхньою власністю були й більше половини літаків, які використовували російські авіакомпанії), розірвали усі контракти із росіянами, виконуючи санкційні вимоги Євросоюзу.