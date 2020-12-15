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    У світі

    Російських хакерів звинуватили у зломі ще одного відомства США

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    Російські хакери зламали Департамент внутрішньої безпеки США - Російських хакерів звинуватили у зломі ще одного відомства США
    Російські хакери зламали Департамент внутрішньої безпеки США

    Злам був частиною хакерської атаки, в результаті якої зловмисники отримали доступ до даних міністерства фінансів і торгівлі США

    Команда досвідчених хакерів, які ймовірно працюють на уряд Росії, отримала доступ до внутрішніх комунікацій в Міністерстві внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security, DHS).

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

    За даними співрозмовника агентства, росіяни отримали доступ до внутрішніх комунікацій в американському відомстві.

    Злам був частиною хакерської атаки, в результаті якої зловмисники отримали доступ до даних міністерства фінансів і торгівлі США.

    Міністерство внутрішньої безпеки США - це система державних органів, що відповідає за безпеку кордонів, кібербезпеку і, останнім часом, за безпечне поширення вакцини від Covid-19.

    Нагадаємо, Російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

    Протягом декількох місяців зловмисники відстежували переписку співробітників відомства. Хакери, які, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній трафік електронної пошти, однак, за словами джерел, це може бути лише верхівкою айсберга.

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    Теги: Росія США кібератака кібербезпека уряд хакер
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