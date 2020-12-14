США ввели санкції проти Туреччини за купівлю російських С-400

Турецькі чиновники потрапили під американські санкції через купівлю російських С-400

США ввели санкції проти Туреччини через купівлю російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це повідомляє Мінфін США.

Санкції введено проти секретаріату оборонної промисловості Туреччини і його глави Ісмаїла Деміра. Йдеться про закон CAATSA – закон Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій.

«Сьогоднішні дії є чітким сигналом того, що Сполучені Штати повністю дотримуються розділу 231 CAATSA і не визнаватимуть великих угод із російським сектором оборони та розвідки», – заявив держсекретар США Майк Помпео.

Він також закликав Туреччину негайно вирішити проблему С-400 в координації зі США.

«Туреччина є цінним союзником і важливим партнером США в області регіональної безпеки, і ми прагнемо продовжити нашу багаторічну історію продуктивної оборони», – резюмував Помпео.

Нагадаємо, до Туреччини перевезли зенітні ракетні системи C-400 Тріумф російського виробництва в район Чорного моря.

Пізніше в Туреччині здійснили перший пуск із ЗРК С-400. Очевидці зняли на відео пуск зенітної ракети на узбережжі Чорного моря біля турецького міста Синоп.