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    У світі

    США ввели санкції проти Туреччини

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    США ввели санкції проти Туреччини за купівлю російських С-400 - США ввели санкції проти Туреччини
    США ввели санкції проти Туреччини за купівлю російських С-400

    Турецькі чиновники потрапили під американські санкції через купівлю російських С-400

    США ввели санкції проти Туреччини через купівлю російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

    Про це повідомляє Мінфін США.

    Санкції введено проти секретаріату оборонної промисловості Туреччини і його глави Ісмаїла Деміра. Йдеться про закон CAATSA – закон Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій.

    «Сьогоднішні дії є чітким сигналом того, що Сполучені Штати повністю дотримуються розділу 231 CAATSA і не визнаватимуть великих угод із російським сектором оборони та розвідки», – заявив держсекретар США Майк Помпео.

    Він також закликав Туреччину негайно вирішити проблему С-400 в координації зі США.

    «Туреччина є цінним союзником і важливим партнером США в області регіональної безпеки, і ми прагнемо продовжити нашу багаторічну історію продуктивної оборони», – резюмував Помпео.

    Нагадаємо, до Туреччини перевезли зенітні ракетні системи C-400 Тріумф російського виробництва в район Чорного моря.

    Пізніше в Туреччині здійснили перший пуск із ЗРК С-400. Очевидці зняли на відео пуск зенітної ракети на узбережжі Чорного моря біля турецького міста Синоп.

    Теги: Туреччина США санкції Зброя Росії Майк Помпео
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