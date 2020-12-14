У США мультфільм «Шрек» визнали національним надбанням

Щорічно в американський Національний реєстр фільмів вносять до 25 культурно значущих кінокартин

Бібліотека Конгресу США оголосила щорічний список з 25 фільмів, які включили до Національного реєстру фільмів, що мають культурне, історичне або естетичне значення. Про це повідомляє Variety.

Серед них:

«Шрек»;

«Темний лицар» Крістофера Нолана;

«Механічний апельсин»;

«Володар бурі» про роботу американських саперів в Іраку.

«Це не тільки велика честь для всіх нас, хто працював над «Темним лицарем», це також шана всім чудовим художникам і письменникам, які десятиліттями працювали над великою міфологією Бетмена», – сказав Нолан.

Також до переліку додали німі фільми: «Саспенс» 1994 року та «Дитячі автоперегони у Венеції» (перший фільм, в якому Чарлі Чаплін зʼявився в образі волоцюги).

Окрім цього, до списку додали мюзикл 1943 року «Кабіна в небі» з повністю темношкірим акторським складом, документальний фільм 2010 року «Вершники волі» про рух за громадянські права 1961 року та фільм-концерт 1973 року Wattstax.

Цього року обрали рекордні девʼять фільмів, які зняли жінки і сім фільмів — темношкірі режисери. Всього у реєстрі 800 фільмів. Його заснували у 1989 році, аби зберігати кінематографічну спадщину. Аби фільм потрапив у реєстр, з моменту його випуску має пройти щонайменше 10 років.

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