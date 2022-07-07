У Москві депутат постав перед судом за згадку про війну

Горінову «світить» сім років колонії

У Міщанському суді Москви 7 липня завершився третій день суду над муніципальним депутатом Красносільського району Олексієм Горіновим. Його звинувачують у розповсюдженні «завідомо неправдивої інформації про дії російських збройних сил», зокрема в тому, що він назвав російське вторгнення в Україну «війною». Про пише «Медіазона».

Із кінця квітня Горінов перебуває у СІЗО. 7 липня звинувачення зажадало йому сім років колонії. Вирок оголосять 8 липня.

Кримінальну справу стосовно Олексія Горінова порушили за новою статтею 207.3 Кримінального кодексу Росії (публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних Сил Російської Федерації). Горінова звинуватили у поширенні «фейків» групою осіб із використанням свого службового становища та за мотивами ненависті чи ворожнечі. Разом із Горіновим обвинуваченою у цій кримінальній справі стала його колега з муніципалітету Олена Котьоночкіна. Вона поїхала із Росії.

Кримінальна справа розслідувалася лише п'ять днів. За версією слідства, під час засідання ради депутатів Красносільського округу Москви Горінов та Котьоночкіна називали війну в Україні «війною», а не «спеціальною операцією» і говорили про загибель українських дітей.

Сам Горінов на дебатах заявив: «Я вважаю, що Росія вичерпала свій ліміт на війни ще у XX столітті. Проте наше сьогодення – це Буча, Ірпінь, Гостомель... П'ять місяців Росія веде військові дії, сором'язливо називаючи їх «спеціальною операцією». Нам обіцяють перемогу та славу. Чому ж чимала частина моїх співгромадян відчуває сором і провину. Чому у нашої країни з'явилося стільки недругів? Можливо, з нами щось не так?».

Вирок оголосять 8 липня о 10 ранку.

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