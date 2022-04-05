Російський рубль укріплюється. Німецький дипломат закликала росіян не тішитися

«Ефект санкцій буде посилюватися протягом тижнів і місяців»

В останні дні курс рубля повертається майже до передвоєнного рівня. Однак росіяни незабаром вже відчують наслідки санкцій. Таку думку інтерв’ю «Главкому» висловила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

«Ефект цих санкцій буде посилюватися протягом тижнів і місяців. Окрім того, ви бачили скільки фірм добровільно покинули російський ринок, і росіяни все ж таки скоро відчують результат санкцій не тільки через бургер у Макдональдс, але й інші речі», – пояснила пані посол.

Водночас Анка Фельдгузен не дала оцінку тому факту що в Росії продовжує працювати цілий список німецьких фірм; Metro, Globus, Bayer, Henkel, Knauf.

«Я, чесно, не знаю, у мене немає цього списку. Це треба з’ясовувати у нашій Промислово-торговельній палаті», – сказала пані посол.

Раніше The Financial Times пояснила, як Путіну вдалося повернути курс рубля на довоєнний рівень. За зниження курсу довелося заплатити високу ціну – забороною купівлі доларів для населення та практично повною ізоляцією на міжнародних фінансових ринках.

Раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко звернувся до центробанків Японії, Великобританії, США, ЄС та Єврокомісії з проханням запровадити повну заборону для фінансових організацій цих країн та їх контрагентів на розрахунки в російських та білоруських рублях. У зверненні йдеться, зокрема, і про заборону на відкриття рахунків у російській валюті та здійсненні обмінних операцій рубля на інші валюти.

Також Національний банк України засудив дії Росії щодо обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні та запровадження обігу російського рубля на тимчасово окупованих територіях.



