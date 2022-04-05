Росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb

Airbnb скасувала всі броні житла в Росії та Білорусі

Бронювання в Росії та Білорусі, що починаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовано

Компанія Airbnb призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Про це повідомлється на сайті компанії.

«Це означає, що бронювання житла в Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де. У міру розвитку ситуації ми повідомлятимемо нову інформацію», – йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що всі календарі оголошень для РФ та Білорусії заблоковані, прийом нових гостей у цих країнах неможливий.

Усі бронювання, зроблені у цих країнах на дати після 4 квітня, скасують.

Нагадаємо, Швейцарія відмовилася від нейтралітету: країна приєднається до антиросійських санкцій.

Як відомо, санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни.

Також Велика Британія запровадить санкції проти Центрального банку РФ.

Стало відомо, як санкції вдарять по російській економіці. Крім того, Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії.