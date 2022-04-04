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    Події в Україні

    Награбоване в Ірпені окупантами добро дісталося Санкт-Петербурга

    Окупанти знищили та розграбували будинки у Ірпені - Награбоване в Ірпені окупантами добро дісталося Санкт-Петербурга
    Окупанти знищили та розграбували будинки у Ірпені
    фото: Радіо Свобода

    Мешканка Ірпені з’ясувала, де перебувають її речі

    Мешканка Ірпені Наталія з’ясувала, що її викрадений окупантами телефон перебуває у Санкт-Петербурзі. Про це жінка розповіла Корреспондент.net.

    За її словами, на електронну пошту надійшов лист, що хтось намагається відновити обліковий запис із телефону, який вона залишила у квартирі під час термінової евакуації з Ірпеня.

    «Акаунт намагалися відновити в ніч на 4 березня, лист мені надходив разів 10, тобто стільки ж було спроб», – розповіла постраждала.

    У повідомленні було зазначено, що пристрій перебуває поряд із Санкт-Петербургом.

    «Коли чуєш вибухи, то не думаєш про телефони, ноутбуки і прикраси. Все це ми залишили вдома... Я думаю, що вони ще винесли навіть дрібну побутову техніку. У нас у кожній квартирі вибито двері», – каже жінка.

    Але це, за її словами, дрібниці, бо лише в їхньому будинку окупанти вбили п'ятьох осіб.

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами міста біля Києва, де були виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також він опублікував фото наслідків звірств рашистів.

    Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини уже вивезли 410 тіл українців, яких вбили окупанти.

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    Теги: росія окупанти Київ війна телефон українці Буча Володимир Зеленський Україна президент речі жінка окупація час Ірина Венедіктова звільнення #stoprussia
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    Награбоване в Ірпені окупантами добро дісталося Санкт-Петербурга