На Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії

Нацполіція наразі документує всі скоєні воєнні злочини, опитує місцевих та збирає докази

У Київській області зафіксовано 1200 воєнних злочинів РФ. Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».

Монастирський розповів про ситуацію в Київській області та особливості фіксації злочинів, здійснених на цих територіях.

Нацполіція наразі документує всі скоєні воєнні злочини, опитує місцевих та збирає докази.

«Ґвалтування, здійснене окупантом під час воєнного часу, кваліфікується як воєнний злочин. Він немає терміну давності, винуватець буде нести відповідальність. Він оголошується в розшук і в будь-якій країні, де він перебуватиме, може бути затриманий та переданий українському правосуддю», – наголосив очільник МВС.

Щодо їхньої фіксації, він зазначив, що якщо людина загинула, проводиться ексгумація тіла, всі необхідні експертизи, щоб отримати докази та зв’язок з особою, яка вчинила злочин. Далі через ДНК буде встановлюватися причетність. Відповідальність понесе не лише злочинець, а і його командир.

Нещодавно Нацгвардія під час проведення розвідки знайшли книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок. Це дозволить повністю ідентифікувати осіб, які перебували у містах, та дозволить пришвидшити пошук воєнних злочинців.

«За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано в Київській області, їх наразі 1200», – зазначив міністр.

За словами Дениса Монастирського, у деокупованих містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Лише вчора працівниками ДСНС знайдено та знешкоджено понад 5000 предметів.

Також очільник МВС закликав громадян не поспішати повертатися в міста:

«Ця територія ще є досить небезпечною, я закликаю громадян поки не повертатися до своїх будинків. Місцева влада дасть вказівку, коли це буде безпечно робити».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.