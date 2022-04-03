The Financial Times пояснила, як Путіну вдалося повернути курс рубля на довоєнний рівень

Вартість російської валюти сьогодні не є ринковою і не говорить про стабільність економіки

За зниження курсу довелося заплатити високу ціну

Росії вдалося повернути курс рубля на довоєнний рівень – близько 80 рублів за долар. Однак вартість російської валюти сьогодні не є ринковою і не говорить про стабільність економіки. А за зниження курсу довелося заплатити високу ціну – забороною купівлі доларів для населення та практично повною ізоляцією на міжнародних фінансових ринках. Про це повідомляє газета Financial Times.

Доходи від нафти та газу допомогли стабілізувати курс рубля, оскільки експорт продовжує надходити до Європи. Крім того, вплинули обмеження. Росіянам заборонено переказувати гроші на власні рахунки в іноземних банках, знімати з рахунків понад 10 тис. доларів та інше.

Центральний банк також подвоїв відсоткові ставки до 20%. «Влада настільки жорстко контролює цей процес, що я не думаю, що ці рівні можна розглядати як відображення стану російської економіки або ефективності санкцій», – сказав керівник відділу портфельної стратегії ринків, що розвиваються в TD Securities Крістіан Маджо.

За словами Маджо, іноземні інвестори, багато хто з яких фактично опинилися в пастці, володіючи російськими активами, не можуть здійснювати угоди на цьому ринку, а банки за межами Росії практично перестали вказувати обмінний курс долара до рубля. «В офшорах цього ринку просто не існує», – сказав він.

Раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко звернувся до центробанків Японії, Великобританії, США, ЄС та Єврокомісії з проханням запровадити повну заборону для фінансових організацій цих країн та їх контрагентів на розрахунки в російських та білоруських рублях. У зверненні йдеться, зокрема, і про заборону на відкриття рахунків у російській валюті та здійсненні обмінних операцій рубля на інші валюти.

Також Національний банк України засудив дії Росії щодо обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні та запровадження обігу російського рубля на тимчасово окупованих територіях.