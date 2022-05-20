Російський суд відправив чоловіка за ґрати за гімн України

Житель Тюмені зіграв на вулиці гімн України і потрапив за це у тюрму

Суд сибірського міста Тюмень фактично порівняв український гімн із нацистською символікою

Бізнесмен із Тюмені отримав два тижні арешту за виконання на вулиці державного гімну України. Про це пишуть російські ЗМІ.

Росіянин Володимир Феофілов виконав на піаніно у публічному місці український гімн, що було розцінене Центральним районним судом Тюмені як порушення закону, кваліфіковане за п. 1 ст. 20.3 Кодексу РФ про адміністративні порушення – «Пропаганда чи публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки, чи атрибутики чи символіки екстремістських організацій, чи інших атрибутики чи символіки, пропаганда чи публічне демонстрування яких заборонені федеральними законами».

Об'єднана прес-служба судової системи Тюменської області у офіційному Telegram-каналі заявила, що обвинувачений «під власний музичний супровід вигукував гасла заборонених організацій УНА-УНСО та «Правий сектор», визнаних екстремістськими та забороненими на території Російської Федерації».

Разом з тим, на відео, викладеному у соцмережах та на сайтах відеохостингів чутно лише, як чоловік виконує на піаніно державний гімн України, без жодних коментарів чи вигукування якихось гасел.

Нагадаємо, що у квітні невідомі встановили державний прапор України на даху адміністративної будівлі у російській столиці Москві.

Перелякані чиновники районної управи, над якою і майорів жовто-синій стяг, швиденько зняли його, як тільки дізналися про інцидент.