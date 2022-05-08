У Херсоні сміливий вуличний музикант виконав гімн України (відео)
Перехожі схвально реагували на вчинок чоловіка та кидали йому грошові купюри
Херсонці продовжують чинити опір окупантам
У Херсоні, який наразі перебуває під тимчасовим контролем російських окупантів, вуличний музикант на гітарі виконав гімн України. Відповідне відео було розміщено в мережі.
Варто зазначити, що перехожі схвально реагували на вчинок чоловіка та кидали йому грошові купюри.
Нагадаємо, що рашисти в Херсонській області примушують підприємців отримувати «тимчасові дозволи» на роботу, в разі відмови – конфіскація