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    У Херсоні сміливий вуличний музикант виконав гімн України (відео)

    Перехожі схвально реагували на вчинок чоловіка та кидали йому грошові купюри - У Херсоні сміливий вуличний музикант виконав гімн України (відео)
    Перехожі схвально реагували на вчинок чоловіка та кидали йому грошові купюри

    Херсонці продовжують чинити опір окупантам

    У Херсоні, який наразі перебуває під тимчасовим контролем російських окупантів, вуличний музикант на гітарі виконав гімн України. Відповідне відео було розміщено в мережі.

    Варто зазначити, що перехожі схвально реагували на вчинок чоловіка та кидали йому грошові купюри.

    Нагадаємо, що рашисти в Херсонській області примушують підприємців отримувати «тимчасові дозволи» на роботу, в разі відмови – конфіскація

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Херсон окупація гімн #stoprussia
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    У Херсоні сміливий вуличний музикант виконав гімн України (відео)