Тисячі людей заспівали гімн України в центрі Варшави (відео)

Українці вийшли у Варшаві на мітинг у день візиту Байдена до Польщі

Увечері 25 березня біля будівлі Палацу культури та науки у Варшаві зібралося кілька тисяч українців, яких прийняла Польща. Люди вийшли на акцію Stop promising, start acting! («Досить обіцяти, почни діяти!»).

Із плакатами та прапорами України люди вимагали від США та країн-членів НАТО негайної підтримки України у війні з Росією.

Під час акції пролунав гімн України.

Також під час акції присутні вшанували пам'ять жертв у війні Росії проти України.

Нагадаємо, 25 березня президент США Джо Байден прибув з візитом до Польщі. Байден приїхав до міста Жешув, що в декількох десятках кілометрів від кордону з Україною.

Візит Байдена триватиме два дні.

26 березня Байден у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.