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    Російського опозиціонера Навального заарештували на 30 діб

    • Розсилка
    Олексій Навальний
    Олексій Навальний

    Щодо Навального у суді розглядали два протоколи

    У Росії на 30 діб заарештували російського опозиціонера Олексія Навального за акцію «Він вам не цар».

    Про це повідомляє «Радіо Свобода». 

    Щодо Навального розглядали два протоколи: за статтею «повторне порушення правил проведення масового заходу» та за статтею «непокора вимозі поліцейського». 

    Олексій Навальний оголосив 12 квітня про проведення масових акцій 5 травня «Він вам не цар» перед інавгурацією Путіна, яка була запланована на 7 травня. Опозиціонер закликав людей вийти на вулиці проти «встановлення монархії». Акція була узгоджена із владою .

    Як повідомлялося, 5 травня в 26 містах Росії затримали майже 1600 ймовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих. Зокрема, у Москві в поліцію потрапив єнот.

    Примітно, силовики затримували навіть дітей.

    Євросоюз і США засудили масові затримання в Росії.

    Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників.

    Також на політика складено адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

    Згодом поліція відпустила Навального до засідання суду.

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