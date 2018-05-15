Російського опозиціонера Навального заарештували на 30 діб

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Олексій Навальний

Щодо Навального у суді розглядали два протоколи

У Росії на 30 діб заарештували російського опозиціонера Олексія Навального за акцію «Він вам не цар».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Щодо Навального розглядали два протоколи: за статтею «повторне порушення правил проведення масового заходу» та за статтею «непокора вимозі поліцейського».

Олексій Навальний оголосив 12 квітня про проведення масових акцій 5 травня «Він вам не цар» перед інавгурацією Путіна, яка була запланована на 7 травня. Опозиціонер закликав людей вийти на вулиці проти «встановлення монархії». Акція була узгоджена із владою .

Як повідомлялося, 5 травня в 26 містах Росії затримали майже 1600 ймовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих. Зокрема, у Москві в поліцію потрапив єнот.

Примітно, силовики затримували навіть дітей.

Євросоюз і США засудили масові затримання в Росії.

Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників.

Також на політика складено адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

Згодом поліція відпустила Навального до засідання суду.