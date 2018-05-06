Поліція відпустила Навального до засідання суду

Справу опозиціонера розгляне Тверський суд Москви

Адміністративну справу опозиціонера Олексія Навального, затриманого на протестній акції в Москві, суд розгляне 11 травня. Про це в ніч проти неділі повідомляє «Інтерфакс». Адвокат «Фонду боротьби з корупцією» Вероніка Полякова інформувала агентство, що Навального відпустили до суду. Вона також додала, що адміністративну



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Фото: «Комерсант» Навального затримали в Москві на акції 5 травня

Справу опозиціонера розгляне Тверський суд Москви

Адміністративну справу опозиціонера Олексія Навального, затриманого на протестній акції в Москві, суд розгляне 11 травня.

Про це в ніч проти неділі повідомляє «Інтерфакс».

Адвокат «Фонду боротьби з корупцією» Вероніка Полякова інформувала агентство, що Навального відпустили до суду. Вона також додала, що адміністративну справу опозиціонера розгляне Тверський суд Москви.

Полякова повідомила, що Навальному інкримінували повторне порушення порядку організації публічного заходу.

Також на політика складено адміністративний протокол про непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

Як повідомлялося, 5 травня в 26 містах Росії затримали майже 1600 ймовірних учасників акцій «Він нам не цар» і випадкових перехожих. Зокрема, у Москві в поліцію потрапив єнот.

Раніше повідомлялося про більш ніж тисячу затриманих учасників акцій протесту.

Примітно, силовики затримували навіть дітей.

Євросоюз і США вже засудили масові затримання в Росії.

Опозиціонер Олексій Навальний, прихильників якого називають організаторами заходів, також був затриманий в Москві на Пушкінській площі. Там силовики застосували силу до протестувальників, повідомляється про потерпілих.

Протестні акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна, яка пройде 7 травня. Всього очікувалося, що акції пройдуть у 90 російських містах.

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