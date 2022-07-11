Якутію накрило димом та водою: жителі звинувачують владу (фото, відео)

В Якутії майже немає доріг

У російській республіці Саха (Якутія) річки, що одночасно розлилися, затоплюють населені пункти. Крім того, територію накрило димом від пожеж. У регіоні майже немає доріг, тому рятувальники працюють тільки у доступних місцях. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Якутії вирують 77 лісових пожеж. Загальна площа території, накритої вогнем, понад 57,5 тисячі гектарів. За добу в республіці виявлено дев'ять нових вогнищ, що додали ще понад 530 палаючих гектарів. Лісовий фонд Якутії оцінюється у 260 млн гектарів. Це більше, ніж площа всіх лісів Китаю.

Зазначається, що рятувальникам дуже проблематично приходити на допомогу людям – адже у найбільшому регіоні країни майже немає нормальних шляхів. З 77 пожеж гасять лише 11 – решта у важкодоступних місцях.

Крім цього, уряд Якутії проводить евакуацію з затопленого села Суордах. Село повністю пішло під воду. У селі проживає понад 300 осіб, усі 88 будинків та подвір'я селян – під водою, затоплено всі п'ять соціальних об'єктів. Вода у приміщеннях піднялася на рівень до 70 см.

Ситуація може погіршитися, адже сьогодні в республіці очікуються сильні зливи. Вода може затопити і сусіднє село Томтор, яке знаходиться нижче за течією. Під загрозою затоплення ще близько дев'яти населених пунктів, зокрема й місто Верхоянськ.

Відомо, що затоплені водою села Верхоянського району перебувають за тисячі кілометрів від півдня республіки, що палахкотить лісовими пожежами.

Зазначається, що з сусідніх регіонів сюди перекинуто сотні пожежних десантників, посилено авіаційне угруповання. Але все одно горить. І горітиме. І тонути теж буде. Причина в тому, що у величезній Якутії майже немає доріг. Щільність автомобільних доріг із твердим покриттям на 1000 квадратних кілометрів у Якутії становить лише чотири кілометри.

Раніше повідомлялося, що у російському місті Сочі річка Східний Дагомис через сильні зливи вийшла з берегів і затопила двори багатоповерхових житлових будинків і під'їзди одного з районів курорту.