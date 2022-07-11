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  4. Якутію накрило димом та водою: жителі звинувачують владу (фото, відео)
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    Соціум

    Якутію накрило димом та водою: жителі звинувачують владу (фото, відео)

    З 77 пожеж рятувальники гасять лише 11 &ndash; решта у важкодоступних місцях - Якутію накрило димом та водою: жителі звинувачують владу (фото, відео)
    З 77 пожеж рятувальники гасять лише 11 – решта у важкодоступних місцях
    фото з відкритих джерел

    В Якутії майже немає доріг

    У російській республіці Саха (Якутія) річки, що одночасно розлилися, затоплюють населені пункти. Крім того, територію накрило димом від пожеж. У регіоні майже немає доріг, тому рятувальники працюють тільки у доступних місцях. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    У Якутії вирують 77 лісових пожеж. Загальна площа території, накритої вогнем, понад 57,5 тисячі гектарів. За добу в республіці виявлено дев'ять нових вогнищ, що додали ще понад 530 палаючих гектарів. Лісовий фонд Якутії оцінюється у 260 млн гектарів. Це більше, ніж площа всіх лісів Китаю.

    Зазначається, що рятувальникам дуже проблематично приходити на допомогу людям – адже у найбільшому регіоні країни майже немає нормальних шляхів. З 77 пожеж гасять лише 11 – решта у важкодоступних місцях.

    Крім цього, уряд Якутії проводить евакуацію з затопленого села Суордах. Село повністю пішло під воду. У селі проживає понад 300 осіб, усі 88 будинків та подвір'я селян – під водою, затоплено всі п'ять соціальних об'єктів. Вода у приміщеннях піднялася на рівень до 70 см.

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    Ситуація може погіршитися, адже сьогодні в республіці очікуються сильні зливи. Вода може затопити і сусіднє село Томтор, яке знаходиться нижче за течією. Під загрозою затоплення ще близько дев'яти населених пунктів, зокрема й місто Верхоянськ.

    Відомо, що затоплені водою села Верхоянського району перебувають за тисячі кілометрів від півдня республіки, що палахкотить лісовими пожежами.

    Зазначається, що з сусідніх регіонів сюди перекинуто сотні пожежних десантників, посилено авіаційне угруповання. Але все одно горить. І горітиме. І тонути теж буде. Причина в тому, що у величезній Якутії майже немає доріг. Щільність автомобільних доріг із твердим покриттям на 1000 квадратних кілометрів у Якутії становить лише чотири кілометри.

    Раніше повідомлялося, що у російському місті Сочі річка Східний Дагомис через сильні зливи вийшла з берегів і затопила двори багатоповерхових житлових будинків і під'їзди одного з районів курорту.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Якутію накрило димом та водою: жителі звинувачують владу (фото, відео)