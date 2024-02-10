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Румунія підіймала винищувачі через російську атаку на Одещину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Румунія підіймала винищувачі через російську атаку на Одещину
Винищувач F-16
фото: Wikimedia Commons (ілюстративне)

Повітряна тривога у прикордонних населених пунктах уночі оголошувалася двічі

У ніч на 10 лютого, коли російські безпілотники атакували Одещину, Румунія підняла в повітря винищувачі F-16. А мешканці прикордонних населених пунктів отримали попередження про загрозу. Про це повідомило міністерство оборони Румунії.

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії оголосила тривогу в повітах Тулча і Галац, які межують із Одещиною. Жителям повітів до 01:00 за місцевим часом розіслали сповіщення про загрозу. Повітряна тривога тривала майже до 03:00, а потім повторилася о 05:00 і тривала до 06:20.

Під час обох оголошень військово-повітряної бази Фетешті піднімали літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини «для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації».

Водночас у міноборони Румунії зазначили, що під час тривог не зафіксували жодного порушення повітряного простору країни, хоча про всяк випадок додатково перевіряють місцевість у Тулчі.

«Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», –  підкреслило румунське відомство. 

Нагадаємо, що в ніч на 10 лютого російські загарбники тричі атакували Одещину ударними безпілотниками. Постраждало чотири людини.

Як повідомлялося, ввечері 9 лютого в Одесі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомили про БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.

Теги: Одещина Румунія винищувач

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