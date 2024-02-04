Нацвідбір на Євробачення-2024: онлайн-трансляція шоу результатів

Цьогоріч переможця визначатимуть за результатами голосування журі та глядачів

Уже сьогодні, 4 лютого, стане відомо, хто поїде на «Євробачення-2024» від України.

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Основна конкурсна частина, де виступила всі 11 фіналістів нацвідбору, відбулася вчора. Втім, під час голосування у застосунку «Дія» багато користувачів зіткнулися з труднощами. Так, система оголосила про збій. Тому 3 лютого дізнатися ім'я переможця не вдалося, але голосування було продовжено до 4 лютого включно.

Так, сьогодні, 4 лютого, о 19:05 розпочнеться трансляція шоу, де після закриття ліній для голосування буде визначено представника від України, який у травні поїде до швецького Мальме, щоб разом з іншими країнами-конкурсантами змагатися за перемогу в міжнародному конкурсі.

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Цьогоріч переможця визначатимуть за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Тож, під час трансляції журі оголосять свої оцінки фіналістам, а глядачі дізнаються результати народного голосування.

Подивитися онлайн-трансляцію оголошення переможця можна тут:

До слова, трансляція Національного відбору Євробачення-2024 цьогоріч запам'яталася глядачам не лише колапсом голосування за артистів у застосунку «Дія». Мережа обговорює ще кілька нюансів, які були помітні під час ефіру.

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Як відомо, ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. Судитили учасників: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець, який також жодного стосунку до конкурсу не мав. До речі, Данилко здивував глядачів неординарним зовнішнім виглядом під час трансляції, якиї він пояснив тим, що напередоні мав «п’яну бійку».

До слова, сьогодні відома українська співачка Skylerr, яка взяла участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, зняла свою кандидатуру з конкурсу.

Також повідомлялося, що Румунія відмовилася від участі у «Євробаченні-2024». Зазначається, що цього року TVR направить кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Також стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні вперше за 31 рік.