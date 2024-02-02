Участь Румунії у війні: прем’єр Чолаку різко відреагував на заяву голови Генштабу

Очільник румунського генштабу зазначав, що Росія «стала проблемою для світового порядку і для демократії»

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не погодився із заявою очільника Генерального штабу Георгіци Влада про необхідність готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України. Слова Чолаку наводить Euractiv.

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Прем'єр заявив, що Румунія не братиме участі у жодних війнах. Відповідь Чолаку з'явилася після того, як Георгіце Влад попередив, що румунам слід готуватися до можливості війни, головним чином, якщо Росія досягне успіху в Україні. «Зберігаймо спокій, Румунія не вступить у жодну війну», – наголосив румунський прем’єр.

Очільник румунського генштабу зазначав, що Росія «стала проблемою для світового порядку і для демократії», тож фактично веде війну не просто з Україною, а «з демократичним світом».

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Нагадаємо, очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіце Влад висловив думку, що населення Румунії та інших країн Європи повинно готуватися до можливого поширення російської агресії, оскільки Путін вдасться до ескалації у разі перемоги в Україні.

Також глава генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що Росія хоче напасти на Молдову, якщо переможе у війні проти України.

Раніше російська влада заявила, що винищувач F-16C ВПС країни завдав удару по об’єктах російських окупантів в Херсонській області. Міноборони Румунії заперечило інформацію. У заяві відомства наголошується на тому, що з початку незаконного вторгнення Російської Федерації на територію України, як частина Північноатлантичного альянсу, Румунія діяла за допомогою заходів щодо посилення оборони та стримування, суто оборонного характеру. Загрози оцінювалися щодо регіональної безпеки.