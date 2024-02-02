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Участь Румунії у війні: прем’єр Чолаку різко відреагував на заяву голови Генштабу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Участь Румунії у війні: прем’єр Чолаку різко відреагував на заяву голови Генштабу
Марчел Чолаку: «Зберігаймо спокій, Румунія не вступить у жодну війну»
фото з відкритих джерел

Очільник румунського генштабу зазначав, що Росія «стала проблемою для світового порядку і для демократії»

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не погодився із заявою очільника Генерального штабу Георгіци Влада про необхідність готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України. Слова Чолаку наводить Euractiv.

Прем'єр заявив, що Румунія не братиме участі у жодних війнах. Відповідь Чолаку з'явилася після того, як Георгіце Влад попередив, що румунам слід готуватися до можливості війни, головним чином, якщо Росія досягне успіху в Україні. «Зберігаймо спокій, Румунія не вступить у жодну війну», – наголосив румунський прем’єр.

Очільник румунського генштабу зазначав, що Росія «стала проблемою для світового порядку і для демократії», тож фактично веде війну не просто з Україною, а «з демократичним світом».

Нагадаємо, очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіце Влад висловив думку, що населення Румунії та інших країн Європи повинно готуватися до можливого поширення російської агресії, оскільки Путін вдасться до ескалації у разі перемоги в Україні. 

Також глава генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що Росія хоче напасти на Молдову, якщо переможе у війні проти України.

Раніше російська влада заявила, що винищувач F-16C ВПС країни завдав удару по об’єктах російських окупантів в Херсонській області. Міноборони Румунії заперечило інформацію. У заяві відомства наголошується на тому, що з початку незаконного вторгнення Російської Федерації на територію України, як частина Північноатлантичного альянсу, Румунія діяла за допомогою заходів щодо посилення оборони та стримування, суто оборонного характеру. Загрози оцінювалися щодо регіональної безпеки.

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Теги: Румунія путін війна росія

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