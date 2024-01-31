Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан розкрив справжню причину свого спротиву вступу України до ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Орбан розкрив справжню причину свого спротиву вступу України до ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
фото з відкритих джерел

Орбан вважає, що вступ України створить новий «центр сили» в ЄС, у якому домінуватимуть Сполучені Штати

На закритій pecnhsxs з угорськими депутатами у березні 2023 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкрив свою справжню причину спротиву вступу України до Європейського Союзу, пов’язану з впливом США. Про це інформує незалежний угорський проєкт журналістських розслідувань Direkt36.

Орбан говорив про євроінтеграцію України на так званій Великій раді ЄС – угорському парламентському форумі, який скликається перед самітами Європейської ради й куди запрошують високопосадовців парламенту, включно з опозицією – 20 березня 2023 року.

За словами джерел Direkt36, Орбан тоді сказав, що вступ України створить новий «центр сили» в ЄС, у якому домінуватимуть Сполучені Штати й куди увійдуть країни Балтії, Польща й меншою мірою Румунія.

«Гляньмо на Білорусь, там усе ще можуть відбутись одна або дві кольорові революції», – додав прем’єр Угорщини.

Він розлого пояснював присутнім на Великій раді ЄС, як цей новий «центр сили» почне загрожувати впливу традиційних важковаговиків Євросоюзу – Франції та Німеччини. Орбан зізнався, що ділився цими побоюваннями з Емманюелем Макроном і Олафом Шольцом та пропонував альтернативу – об’єднання Парижа й Лондона з «Вишеградською четвіркою», але ті нібито не сприйняли її.

З промови Орбана також стало зрозуміло, що такий перерозподіл влади в ЄС його турбує, оскільки заважає його стратегічному баченню – зміщенню центру світової економіки в Азію. Він перерахував країни, з якими Угорщина хоче зміцнити відносини – передусім Китай та Індія і, після завершення війни, Росія.

Зрештою, прем’єр Угорщини заявив, що не вважає правильним, що «американці реагують на це, розколюючи світову економіку навпіл», й натомість «ми повинні мати можливість розвивати всі види відносин з усіма відповідно до наших власних інтересів».

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї обговорили структуру переговорів про вступ України до ЄС. Раніше Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС. 

Як повідомлялося, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

Читайте також:

П’єр Мірель: Не бачу, як Україна може приєднатися до ЄС без якогось мирного договору з Росією

Вступ України до ЄС. Попереду довгий шлях

Теги: Ольга Стефанішина росія Єврокомісар Польща міністр Китай Румунія Угорщина Індія Віктор Орбан Україна Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна оговталася після шоку 2022 року
Ми навчилися жити і працювати в умовах війни
1 сiчня, 17:40
Ікона із зображенням Сталіна у храмі Цмінда Самеба у Тбілісі
Чому Грузії не вдалося?
18 сiчня, 13:56
Бюджет РФ отримую гроші кожного разу, коли українці споживають російський контент
Російська культура вбиває. Навіщо ж ми їй у цьому допомагаємо?
24 сiчня, 20:02
За словами дипломата, Південна Корея рішуче засуджує постачання КНДР балістичних ракет до РФ
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
10 сiчня, 19:43
Польські перевізники мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом
Польща пояснила, коли зникнуть черги вантажівок на кордоні з Україною
17 сiчня, 17:20
Сенат ухвалив законопроєкт для запобігання шатдауну, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
Сенат ухвалив законопроєкт для запобігання шатдауну, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
19 сiчня, 06:56
Сійярто заявив, що в ході сьогоднішніх переговорів було зроблено «обнадійливі кроки для відновлення атмосфери довіри між Угорщиною та Україною»
Сійярто зробив заяву про відновлення довіри між Україною та Угорщиною
29 сiчня, 21:37
Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
Україна відзначає День пам’яті воїнів-«кіборгів»
20 сiчня, 07:37
Голова МЗС Угорщини Пітер Сійярто (праворуч) та голова Офісу президента України Андрій Єрмак (ліворуч) зробити перші кроки для «відновленню довіри»
Європейське гальмо України. Навіщо приїжджав посланник Орбана? тема дня
29 сiчня, 21:15

Політика

Орбан розкрив справжню причину свого спротиву вступу України до ЄС
Орбан розкрив справжню причину свого спротиву вступу України до ЄС
Допомога Україні: заступниця держсекретаря США зробила заяву
Допомога Україні: заступниця держсекретаря США зробила заяву
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
В'язні зі «Шторм Z» пожалілися Путіну, що їх обманули (відео)
В'язні зі «Шторм Z» пожалілися Путіну, що їх обманули (відео)
Учасників російського гурту «Бі-2» депортовано до Ізраїлю
Учасників російського гурту «Бі-2» депортовано до Ізраїлю
Конвенція про расову дискримінацію. Суд ООН відхилив більшість претензій України до РФ
Конвенція про расову дискримінацію. Суд ООН відхилив більшість претензій України до РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Мобілізація на Львівщині. Військкоми почали видавати повістки по-новому
43K
Сварка через Курили: Японія може укласти мир із Росією, але є умова
40K
США відреагували на чутки про «звільнення» Залужного
31K
Депутатка, яка зникла з парламенту у 2022 році, вийшла в ефір з електронною сигаретою (фото)
30K
Яка зарплата у Байдена, Дуди та Зеленського: скільки отримують світові лідери (інфографіка)
25K
Колишній помічник патріарха Кирила назвав особу, яка може усунути главу РПЦ

Новини

1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Вчора, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
30 сiчня, 07:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua