Орбан вважає, що вступ України створить новий «центр сили» в ЄС, у якому домінуватимуть Сполучені Штати

На закритій pecnhsxs з угорськими депутатами у березні 2023 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкрив свою справжню причину спротиву вступу України до Європейського Союзу, пов’язану з впливом США. Про це інформує незалежний угорський проєкт журналістських розслідувань Direkt36.

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Орбан говорив про євроінтеграцію України на так званій Великій раді ЄС – угорському парламентському форумі, який скликається перед самітами Європейської ради й куди запрошують високопосадовців парламенту, включно з опозицією – 20 березня 2023 року.

За словами джерел Direkt36, Орбан тоді сказав, що вступ України створить новий «центр сили» в ЄС, у якому домінуватимуть Сполучені Штати й куди увійдуть країни Балтії, Польща й меншою мірою Румунія.

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«Гляньмо на Білорусь, там усе ще можуть відбутись одна або дві кольорові революції», – додав прем’єр Угорщини.

Він розлого пояснював присутнім на Великій раді ЄС, як цей новий «центр сили» почне загрожувати впливу традиційних важковаговиків Євросоюзу – Франції та Німеччини. Орбан зізнався, що ділився цими побоюваннями з Емманюелем Макроном і Олафом Шольцом та пропонував альтернативу – об’єднання Парижа й Лондона з «Вишеградською четвіркою», але ті нібито не сприйняли її.

З промови Орбана також стало зрозуміло, що такий перерозподіл влади в ЄС його турбує, оскільки заважає його стратегічному баченню – зміщенню центру світової економіки в Азію. Він перерахував країни, з якими Угорщина хоче зміцнити відносини – передусім Китай та Індія і, після завершення війни, Росія.

Зрештою, прем’єр Угорщини заявив, що не вважає правильним, що «американці реагують на це, розколюючи світову економіку навпіл», й натомість «ми повинні мати можливість розвивати всі види відносин з усіма відповідно до наших власних інтересів».

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Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї обговорили структуру переговорів про вступ України до ЄС. Раніше Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.

Як повідомлялося, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.