Атака «Шахедів» на Одещину: влада повідомила про постраждалих

Ворог атакував Одеську область трьома хвилями дронів

У ніч на 10 лютого російські загарбники тричі атакували Одещину ударними безпілотниками. Постраждало чотири людини. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Всі дев'ять «Шахедів» знищили наші підрозділи протиповітряної оборони.

Однак, за словами Кіпера, уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури. Осколкове поранення отримав один із працівників підприємства. Чоловіка госпіталізовано.

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Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Сили ППО знищили 12 дронів.

«Постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Усі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані. Наші лікарі надають всю необхідну допомогу», – поінформував глава ОВА.

Також він розповів, що ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла. Там понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи. Також на території Ізмаїльського району внаслідок падіння уламків збитого дрона спалахнула пожежа у приватному будинку і гаражі.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого в Одесі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомили про БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси.

У ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Харкові. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. Станом на ранок 10 лютого відомо про сімох загиблих, серед них є шестимісячне немовля, а також діти віком сім і чотири роки.