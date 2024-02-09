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Атака безпілотників: у двох містах пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака безпілотників: у двох містах пролунали вибухи
Під ударом у Харкові опинилася цивільна інфраструктура
фото ілюстративне

У Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи

Увечері 9 лютого в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи в Одесі

Близько 22:30 в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим Повітряні сили повідомили про БпЛА з Чорного моря в напрямку Одеси, а голова Одеської ОВА закликав мешканців міста та району перебувати у безпечних місцях до відбою.

Вибухи в Харкові

Низка вибухів пролунала також і в Харкові. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного». У місті пролунало щонайменше чотири вибухи. 

За даними кореспондентів, після серії вибухів над Харковом видно заграву від пожежі.

«Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ще БпЛА в напрямку Харкова. Перебувайте в укриттях», – наголосили Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого окупанти атакували безпілотниками Харківщину, внаслідок чого загорілася цивільна інфраструктура. 

Унаслідок атаки пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура. Постраждав цивільний чоловік-охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторану та 3-х легкових автомобілів», – розповів Синєгубов.

Унаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу та їдальня.

Теги: Харків Ігор Терехов Одеса вибух

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