Румунія з 1 червня змінює умови в’їзду в країну

Румунія з 1 червня пом’якшує в’їзд для іноземців з третіх країн

З 1 червня 2021 року почнуть діяти нові правила в'їзду на територію Румунії. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Румунії.

Серед іншого, скасовується заборона в'їзду на територію Румунії через пункти пропуску державного кордону іноземних громадян та осіб без громадянства.

З 1 червня для іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн, встановлюється карантинний режим на 14 днів незалежно від того, в якій зоні знаходиться країна.

Однак румунська влада встановила винятки, до яких належать:

особи, вакциновані проти Covid-19, за умови завершення повної схеми вакцинації до в'їзду в Румунію. Після завершення вакцинації має пройти 10 днів.

особи, які отримали підтвердження зараження вірусом Covid-19 за останні 90 днів до в'їзду в країну, що доведено медичними документами або шляхом перевірки бази даних Corona-forms. З моменту підтвердження зараження до дати в'їзду в країну має пройти не менше 14 днів.

діти віком до 3 років, без необхідності представлення негативного результату тесту RT-PCR.

діти від 3 до 16 років, якщо вони мають негативний результат тесту RT-PCR для Covid-19, виконаний не пізніше ніж за 72 години до посадки (для тих, хто подорожує громадським транспортом) або в'їзду на територію Румунії (для тих, хто подорожує власним транспортом).

особи, які приїжджають до Румунії з країн/територій епідеміологічного ризику, але які до прибуття в Румунію провели останні 14 днів поспіль в одній або декількох країнах/територіях без епідеміологічного ризику.

особи, які перетинають країну транзитом - якщо вони залишають територію Румунії не пізніше, ніж через 24 години після в'їзду на територію країни.

особи, які залишаються на території Румунії на строк менше 3 днів (72 години) і мають негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до посадки.

До винятків потрапила низка інших категорій громадян, таких як знімальні групи, члени міжніродних спортивних делегацій, водії вантажних транспортних засобів та інші.

Раніше Румунія заявила про досягнення колективного імунітету від коронавірусу.