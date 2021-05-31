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    Американські учені знайшли універсальне антитіло до Covid-19

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    Американські учені знайшли універсальне антитіло до Covid-19
    Фото: з відкритих джерел

    Нові дані можуть стати початком створення вакцини ширшої дії

    Учені американського Науково-дослідницького інституту в Сан-Дієго Scripps Research виявили перехресно-реактивне антитіло до коронавірусу, яке спрацьовує під час інфекції Covid-19. Про це повідомляється на сайті інституту.

    Такі дані можуть стати початком створення вакцини ширшої дії.

    «Досліджуючи зразки крові, зібрані до пандемії, і порівнюючи зразки людей, хворих на Covid-19, ми змогли визначити типи антитіл, які перехресно реагували на доброякісні коронавіруси, а також на Sars-CoV-2», – сказав Раіес Андрабі, доктор філософії, дослідник Департаменту імунології та мікробіології та автор дослідження.

    Як зазначається, у подальших тестах антитіло також нейтралізувало Sars-CoV-2 – коронавірус, що викликає атипову пневмонію, спалах якої спостерігався на початку 2000-х років.

    «Нам вдалося визначити, що цей тип перехресно реактивних антитіл продукується В-лімфоцитами, які спочатку зазнавали дії коронавірусу, що викликає застуду, а потім реагували під час зараження Covid-19», – говорить Андрабі.

    За словами вчених, В-лімфоцити – важлива частина імунної системи. Вони «пам'ятають» початкові загрози захворювання і можуть циркулювати в кровотоці протягом десятиліть, готові повернутися до дій, якщо загроза виникне знову.

    Дослідники з’ясували, що антитіло зв'язується головним чином зі стійкою частиною спайкового білка коронавірусу, яка не сильно змінюється від штаму до штаму.

    За даними Worldometer, у світі зафіксовано 171 095 480 випадків Covid-19, зокрема 3 558 163 летальні, одужали 153 241 906 осіб.

    Тим часом, в Україні за минулу добу виявили 1703 нових хворих на коронавірус. Також 4 934 пацієнти одужали, а 64 – померли від ускладнень.

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    Теги: вірус коронавірус
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    Американські учені знайшли універсальне антитіло до Covid-19