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    Науковці розповіли, скільки триває імунітет після Covid-19

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    Науковці рекомендують не відмовлятися від вакцинації - Науковці розповіли, скільки триває імунітет після Covid-19
    Науковці рекомендують не відмовлятися від вакцинації
    Фото: з відкритих джерел

    Повторне зараження зазвичай відбувалося через значний час після першого перенесення хвороби

    Імунітет, здобутий після перенесення Covid-19, може тривати майже протягом року. Такого висновку дійшли науковці, які проаналізували дані 15 тисячі пацієнтів з північного регіону Італії. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Jama Internal Medicine, передає Medical Xpress.

    Вчені дослідили, як часто люди, які перехворіли на Covid-19, повторно інфікувалися коронавірусом. Повторне зараження визначалося як виникнення нового захворювання принаймні через 90 днів після повного зникнення першої інфекції.

    З 15 тисяч пацієнтів у майже 13 тисяч через 90 днів був негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус і лише у 1579 людей знову підтвердили Covid-19.

    Згідно з дослідженням, протягом року лише 3,9% людей, які ніколи не хворіли на Covid-19, заразилися коронавірусом. І тільки 5 людей (0,31%) з тих, хто вже хворів раніше, повторно заразилися коронавірусом. При цьому четверо з цих людей працювали в лікарнях або відвідували їх, що збільшило ризик зараження.

    Дослідники зазначили, що повторне зараження зазвичай відбувалося після значного часу після першого перенесення хвороби. В середньому між випадками проходило 230 днів.

    «Природний імунітет до коронавірусу, ймовірно, забезпечує захист протягом як мінімум року, що аналогічно захисту вакцин, про який повідомляли в недавніх дослідженнях», – заявили дослідники.

    Водночас науковці рекомендують не відмовлятися від вакцинації, навіть після перенесення Covid-19, оскільки досі не зрозуміло, як природний імунітет захищає від нових штамів коронавірусу.

    Тим часом, американські учені знайшли універсальне антитіло до Covid-19.

    Теги: хвороби імунітет вакцинація коронавірус
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    Науковці розповіли, скільки триває імунітет після Covid-19