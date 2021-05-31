Науковці розповіли, скільки триває імунітет після Covid-19

Повторне зараження зазвичай відбувалося через значний час після першого перенесення хвороби

Імунітет, здобутий після перенесення Covid-19, може тривати майже протягом року. Такого висновку дійшли науковці, які проаналізували дані 15 тисячі пацієнтів з північного регіону Італії. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Jama Internal Medicine, передає Medical Xpress.

Вчені дослідили, як часто люди, які перехворіли на Covid-19, повторно інфікувалися коронавірусом. Повторне зараження визначалося як виникнення нового захворювання принаймні через 90 днів після повного зникнення першої інфекції.

З 15 тисяч пацієнтів у майже 13 тисяч через 90 днів був негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус і лише у 1579 людей знову підтвердили Covid-19.

Згідно з дослідженням, протягом року лише 3,9% людей, які ніколи не хворіли на Covid-19, заразилися коронавірусом. І тільки 5 людей (0,31%) з тих, хто вже хворів раніше, повторно заразилися коронавірусом. При цьому четверо з цих людей працювали в лікарнях або відвідували їх, що збільшило ризик зараження.

Дослідники зазначили, що повторне зараження зазвичай відбувалося після значного часу після першого перенесення хвороби. В середньому між випадками проходило 230 днів.

«Природний імунітет до коронавірусу, ймовірно, забезпечує захист протягом як мінімум року, що аналогічно захисту вакцин, про який повідомляли в недавніх дослідженнях», – заявили дослідники.

Водночас науковці рекомендують не відмовлятися від вакцинації, навіть після перенесення Covid-19, оскільки досі не зрозуміло, як природний імунітет захищає від нових штамів коронавірусу.

Тим часом, американські учені знайшли універсальне антитіло до Covid-19.