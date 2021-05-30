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    Румунія заявила про досягнення колективного імунітету від коронавірусу

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    З початку пандемії в Румунії зафіксували трохи більше мільйона випадків зараження коронавірусом - Румунія заявила про досягнення колективного імунітету від коронавірусу

    З початку пандемії в Румунії зафіксували трохи більше мільйона випадків зараження коронавірусом

    Фото: freepik

    Румунія знаходиться в «сприятливій ситуації»

    Румунія, ймовірно, вже досягла колективного імунітету проти Covid-19. Про це повідомляє Agerpres з посиланням на слова президента Національного комітету з координації вакцинації проти коронавірусу Валеріу Георгіцу.

    «Зараз на національному рівні у нас, ймовірно, є колективний імунітет, отриманий як вакцинацією, так і природним шляхом. Тобто від 30-35% до 50% вакцинованих і тих людей, які перехворіли. Це пояснює, чому зараз Румунія знаходиться в сприятливій ситуації», – зазначив Георгіцу.

    Він також повідомив, що за більш ніж п'ять місяців з початку вакцинації вже майже 4,3 млн осіб отримали хоча б одну дозу вакцини.

    З початку пандемії в Румунії зафіксували трохи більше мільйона випадків зараження і більш як 30 тисяч смертей.

    Раніше цього тижня повідомлялося, що Мальта щепила 70% дорослого населення принаймні першою дозою вакцини від Covid-19 та стала першою країною ЄС, яка досягла колективного імунітету від коронавірусу.

    Раніше науковці розповіли, чи є захист після першого щеплення. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин.

    Також медики назвали причину повторного зараження коронавірусом.

    А епідеміолог Андрій Александрін розповів, що восени ситуація з Covid-19 може стати критичною.

    До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.

    Як повідомлялося, за минулу добу 28 травня проти Covid-19 в Україні щеплено 16815 осіб, загальна кількість щеплених першою дозою вакцини збільшилася до 1008857.

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    Теги: Румунія щеплення імунітет коронавірус
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    Румунія заявила про досягнення колективного імунітету від коронавірусу