Румунія заявила про досягнення колективного імунітету від коронавірусу

З початку пандемії в Румунії зафіксували трохи більше мільйона випадків зараження коронавірусом

Румунія знаходиться в «сприятливій ситуації»

Румунія, ймовірно, вже досягла колективного імунітету проти Covid-19. Про це повідомляє Agerpres з посиланням на слова президента Національного комітету з координації вакцинації проти коронавірусу Валеріу Георгіцу.

«Зараз на національному рівні у нас, ймовірно, є колективний імунітет, отриманий як вакцинацією, так і природним шляхом. Тобто від 30-35% до 50% вакцинованих і тих людей, які перехворіли. Це пояснює, чому зараз Румунія знаходиться в сприятливій ситуації», – зазначив Георгіцу.

Він також повідомив, що за більш ніж п'ять місяців з початку вакцинації вже майже 4,3 млн осіб отримали хоча б одну дозу вакцини.

З початку пандемії в Румунії зафіксували трохи більше мільйона випадків зараження і більш як 30 тисяч смертей.

Раніше цього тижня повідомлялося, що Мальта щепила 70% дорослого населення принаймні першою дозою вакцини від Covid-19 та стала першою країною ЄС, яка досягла колективного імунітету від коронавірусу.

Раніше науковці розповіли, чи є захист після першого щеплення. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин.

Також медики назвали причину повторного зараження коронавірусом.

А епідеміолог Андрій Александрін розповів, що восени ситуація з Covid-19 може стати критичною.

До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.

Як повідомлялося, за минулу добу 28 травня проти Covid-19 в Україні щеплено 16815 осіб, загальна кількість щеплених першою дозою вакцини збільшилася до 1008857.