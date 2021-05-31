«Медзакупівлі» позиваються до «Лекхім» через зрив термінів постачання Covid-вакцини

Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини Sinovac та очікувала отримати перші 700 тисяч доз упродовж місяця з дня реєстрації вакцини в Китаї

Державне підприємство «Медичні закупівлі» подало позов про стягнення коштів із компанії «Лекхім» через зрив термінів постачання вакцини від коронавірусу CoronaVac. Про це повідомив очільник ДП «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов в інтерв’ю для Zn.ua.

«Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що «Лекхім» і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед українською державою».

Йдеться про пеню за зрив термінів поставки. Жумаділов наголосив, що оскільки договір є публічним і питання протермінування там також зазначено, то до компанії можуть застосувати відповідні санкції в частині несвоєчасних поставок.

Нагадаємо, Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини Sinovac та очікувала отримати перші 700 тисяч доз упродовж місяця з дня реєстрації вакцини в Китаї (це сталося 6 лютого). Постачальником стала компанія «Лекхім».

6 березня заступник міністра Ігор Іващенко заявив, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію «Лекхім», за несвоєчасну доставку препарату в Україну.

Україна вже отримала 1,7 млн доз китайської вакцини.

Тим часом, відкриття центру вакцинації у столиці не збільшило число щеплень по місту. Таку заяву зробив аналітик Євген Істребін, демонструючи графіки кількості вакцинованих за останній тиждень, що включають і минулі вихідні. Він вважає, що «це просто піар компанія», і можна було ті самі щеплення зробити у тих же поліклініках чи амбулаторіях.