Саакашілі зізнався, що у 2008 році пропонував Путіну «угоду» щодо долі Абхазії



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Михайло Саакашвілі: спочатку Путін намагався мене залякати, але я подумав, що це частина дипломатичної гри

Саакашвілі сказав, що недооцінив серйозність намірів Путіна й не думав наперед про те, що війна почнеться саме у Південній Осетії, а війська РФ підуть у напрямку Тбілісі

Президент Грузії у 2004-2013 роках Михайло Саакашвілі заявив про свою готовність в першій половині 2008 року, коли він зрозумів військові плани росіян, піти з ними на «угоду» щодо долі Абхазії й розповів про те, що в ім'я порятунку країни ладен був переглянути курс на Євроатлантичний Альянс.

Про це грузинський екс-президент заявив в інтерв'ю Institute for War and Peace Reporting (IWPR), інформує Еспресо.TV.

«Вже в травні була дуже небезпечна ситуація у нас. Не раніше. Спочатку Путін намагався мене залякати, але я подумав, що це частина дипломатичної гри. Звичайно, я серйозно поставився до його загроз, але вирішив, що це спроба шантажу. Потім, в 2006 році, після скандалу з російськими шпигунами, Путін знову спробував мене залякати, цього разу - віч-на-віч. Пам'ятаю, пізніше, в 2007 році, його колишній радник Андрій Ілларіонов, перебуваючи в Литві, сказав мені, що існував план військового нападу на Грузію. І в лютому 2008 року Путін вже фактично відкрито натякав на це («Трохи буде боляче, але Ви не сильно будете мучитися»).

Але переломний момент настав у травні - розміщення підрозділів в Абхазії, поспішне облаштування військової інфраструктури. Ми вже злякалися, тому що все це відбувалося на очах у нас. Саме тоді я вирішив відправити листа у Росію і запропонувати їм якусь угоду щодо Абхазії, тому що, як я вже казав Вам, ми думали, що все це відбувалося через Абхазію, і у нас був шанс запропонувати росіянам якийсь інший формат для запобігання війни», - розповів експрезидент Грузії.

Однією з можливостей уникнення війни, яка тоді ним розглядалася, був і перегляд зовнішньополітичного курсу, зазначив Саакашвілі.

«Якби у нас була гарантія, чи замислився б я? Я не знаю, заради моєї країни я б напевно про все подумав, але на той момент це була просто риторика. У всякому разі, тепер я хоч можу сказати, що у росіян на столі були всі варіанти, окрім війни, але вони ні до чого не доторкнулися», - наголосив політик.

Тоді як Грузія, за його словами, у першій половині 2008 року опинилася перед загрозою «повного знищення».

Також Саакашвілі сказав, що недооцінив серйозність намірів Путіна й не думав наперед про те, що війна почнеться саме у Південній Осетії, а російські війська підуть у напрямку Тбілісі.

Раніше МЗС України у зв’язку з 11-ми роковинами збройної агресії Росії проти Грузії заявило, що Україна рішуче засуджує розв’язану Російською Федерацією війну проти Грузії, розпочату 7 серпня 2008 року, триваючу незаконну окупацію суверенних територій Грузії в Абхазії і Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, а також кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію.