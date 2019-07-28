В Грузії заарештували лідера опозиційної партії



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Іраклій Окруашвілі був міністром оборони Грузії в 2004-2006 роках

Окруашвілі був серед тих, хто на мітингу 20 червня «закликав учасників до нападу на будівлю парламенту»

Міський суд Тбілісі відправив під варту колишнього міністра оборони, внутрішніх справ та економічного розвитку Грузії Іраклія Окруашвілі.

За словами його адвоката Мамуки Чабашвілі, екс-міністра звинувачують в організації і участі в безладах на мітингах у столиці Грузії 20-21 червня.

«Формулювання обвинувачення полягає в тому, що Окруашвілі був серед тих, хто на мітингу 20 червня закликав учасників до насильства і нападу на будівлю парламенту», - цитує захисника Окруашвілі.

Ексміністра затрималиу четвер, 25 липня. Разом із ним затримано ще чотирьох підозрюваних у нападі на поліцейських і штурм парламенту.

Іраклій Окруашвілі є лідером опозиційної партії «Победившая Грузия». Він був міністром оборони Грузії в 2004-2006 роках. У роки президентства Міхеїла Саакашвілі очолював МВС і Міністерство економічного розвитку.

Нагадаємо, мітингувальники в Тбілісі 20 червня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.