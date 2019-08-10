Українські морпіхи взяли участь у військових навчаннях у Грузії



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В Грузії на міжнародних навчаннях Agile Spirit 2019 / Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Такі навчання проходять уже 9 раз, і нинішнього року вони відбувалися одночасно на трьох локаціях

Українські морські піхотинці взяли участь у військових навчаннях Agile Spirit 2019 (Спритний дух 2019), які з 27 липня до 9 серпня проходили в Грузії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«Понад 3 тисячі військовослужбовців з 14 країн-членів і партнерів Північноатлантичного альянсу одразу на трьох військових базах відточували спільні дії у складі об’єднаних міжнародних підрозділів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такі навчання проходять уже 9 раз, і нинішнього року вони відбувалися одночасно на трьох локаціях: в Сенакі, у Вазіані і на полігоні «Орфоло».

Нагадаємо: Українські військові прибули до Німеччини на багатонаціональні навчання «Combined Resolve-12».

Як повідомлялося, МЗС зробило заяву до 11-х роковин збройної агресії Росії проти Грузії.