Українські морпіхи взяли участь у військових навчаннях у Грузії
Такі навчання проходять уже 9 раз, і нинішнього року вони відбувалися одночасно на трьох локаціях
Українські морські піхотинці взяли участь у військових навчаннях Agile Spirit 2019 (Спритний дух 2019), які з 27 липня до 9 серпня проходили в Грузії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
«Понад 3 тисячі військовослужбовців з 14 країн-членів і партнерів Північноатлантичного альянсу одразу на трьох військових базах відточували спільні дії у складі об’єднаних міжнародних підрозділів», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, такі навчання проходять уже 9 раз, і нинішнього року вони відбувалися одночасно на трьох локаціях: в Сенакі, у Вазіані і на полігоні «Орфоло».
Нагадаємо: Українські військові прибули до Німеччини на багатонаціональні навчання «Combined Resolve-12».
Як повідомлялося, МЗС зробило заяву до 11-х роковин збройної агресії Росії проти Грузії.