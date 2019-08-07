МЗС зробило заяву до 11-х роковин збройної агресії Росії проти Грузії



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МЗС закликало міжнародну спільноту вжити заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та суверенітету держав, які постраждали від агресії Росії

В МЗС зауважили, що політика умиротворення агресора шляхом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала йому руки

МЗС України у зв’язку з 11-ми роковинами збройної агресії Росії проти Грузії заявило, що Україна рішуче засуджує розв’язану Російською Федерацією війну проти Грузії, розпочату 7 серпня 2008 року, триваючу незаконну окупацію суверенних територій Грузії в Абхазії і Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, а також кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію.

Про це говориться у заяві МЗС, яка 7 серпня опублікована на сайті міністерства.

«Висловлюємо солідарність та підтверджуємо свою непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, поділяємо необхідність мирного вирішення конфлікту на основі фундаментальних принципів і норм міжнародного права та підтримуємо мирну ініціативу Грузинського уряду «Крок до кращого майбутнього», - заявили в МЗС.

У міністерстві зауважили, що досвід засвідчив, що політика умиротворення агресора шляхом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала йому руки і призвела до прямої збройної агресії Російської Федерації проти України у лютому 2014 року.

«Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту продовжити вживати консолідованих заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та суверенітету держав, які постраждали від агресивної політики Росії. В ці дні ми разом з Грузією сумуємо за жертвами війни, віддаючи їм шану пам’яті, та поділяємо з усім грузинським народом біль непоправних втрат», - говориться у заяві.

До слова, колишній міністр оборони Грузії та нинішній лідер політичної партії «Переможна Грузія» Іраклій Окруашвілі був затриманий поліцією в Тбілісі.