В Грузії затримали колишнього міністра оборони



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За даними поліції, Окруашвілі брав участь у різних групових актах насильства

Іраклій Окруашвілі є одним із підозрюваних, яких звинувачують у зв’язку зі спробою штурму парламенту Грузії в червні

Колишній міністр оборони Грузії та нинішній лідер політичної партії «Переможна Грузія» Іраклій Окруашвілі був затриманий поліцією в Тбілісі.

Окруашвілі є одним із підозрюваних, яких звинувачують у зв’язку зі спробою штурму парламенту в червні, повідомило міністерство внутрішніх справ Грузії.

Підозрюваних звинувачують у підбурюванні насильства під час протестів.

Начальник управління кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе заявив, що Окруашвілі та інші закликали демонстрантів вдертися до будівлі парламенту. Також, за даними поліції, Окруашвілі брав участь у різних групових актах насильства.

Прокуратура заявляє, що масові акції протесту в Тбілісі в червні були частиною спроби державного перевороту.

Нагадаємо, мітингувальники в Тбілісі 20 червня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

Як відомо, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.