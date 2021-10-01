Саакашвілі заявив про повернення до Грузії після восьми років еміграції (відео)

опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі

Михайло Саакашвілі опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі

Партія Саакашвілі та поліція нічого не знають про повернення експрезидента до Грузії

Колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі заявив, що вже прибув до Грузії. Про це він написав у Facebook.

«Доброго ранку Грузія, вже з Грузії через вісім років», – зазначив Саакашвілі.

У партії «Єдиний національний рух», яку заснував експрезидент, повідомили On.ge, що не знають деталей повернення Саакашвілі.

Поліція також повідомила, що не має інформації про те, що Саакашвілі у Грузії.

Близько 10 ранку за київським часом Саакашвілі опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі.

При цьому видно, що ролик знімали ввечері або вночі.

Раніше влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України.

Як відомо, Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути до країни до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

Натомість грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці.

Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.

Також повідомлялося, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.