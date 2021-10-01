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    Саакашвілі заявив про повернення до Грузії після восьми років еміграції (відео)

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    Михайло Саакашвілі&nbsp;опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі - Саакашвілі заявив про повернення до Грузії після восьми років еміграції (відео)
    Михайло Саакашвілі опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі
    скріншот з відео

    Партія Саакашвілі та поліція нічого не знають про повернення експрезидента до Грузії

    Колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі заявив, що вже прибув до Грузії. Про це він написав у Facebook.

    «Доброго ранку Грузія, вже з Грузії через вісім років», – зазначив Саакашвілі.

    У партії «Єдиний національний рух», яку заснував експрезидент, повідомили On.ge, що не знають деталей повернення Саакашвілі.

    Поліція також повідомила, що не має інформації про те, що Саакашвілі у Грузії.

    Близько 10 ранку за київським часом Саакашвілі опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі.

    При цьому видно, що ролик знімали ввечері або вночі.

    Раніше влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України.

    Як відомо, Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути до країни до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

    Натомість грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці.

    Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.

    Також повідомлялося, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.

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    Теги: Михайло Саакашвілі партії політика Грузія президент поліція
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    Саакашвілі заявив про повернення до Грузії після восьми років еміграції (відео)