Саакашвілі заявив про повернення до Грузії після восьми років еміграції (відео)
Партія Саакашвілі та поліція нічого не знають про повернення експрезидента до Грузії
Колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі заявив, що вже прибув до Грузії. Про це він написав у Facebook.
«Доброго ранку Грузія, вже з Грузії через вісім років», – зазначив Саакашвілі.
У партії «Єдиний національний рух», яку заснував експрезидент, повідомили On.ge, що не знають деталей повернення Саакашвілі.
Поліція також повідомила, що не має інформації про те, що Саакашвілі у Грузії.
Близько 10 ранку за київським часом Саакашвілі опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі.
При цьому видно, що ролик знімали ввечері або вночі.
Раніше влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України.
Як відомо, Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути до країни до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.
Натомість грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці.
Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.
Також повідомлялося, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.