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    Влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України

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    Михайло&nbsp;Саакашвілі пообіцяв прибути до Грузії 2 жовтня - Влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України
    Михайло Саакашвілі пообіцяв прибути до Грузії 2 жовтня
    фото: AFP

    Прем'єр Грузії пророкує Саакашвілі великі проблеми після повернення

    Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде в країну. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, пише DW.

    «Як тільки Саакашвілі ступить на нашу землю, він буде арештований і направлений у в'язницю», – заявив Гарібашвілі, коментуючи наміри Саакашвілі прибути до Грузії 2 жовтня.

    Він додав, що «Саакашвілі заочно засуджений, і він заслуговує в'язниці».

    «Його надія, що люди вийдуть і будуть захищати його, є помилковою», додав Гарібашвілі.

    «Сьогодні наша держава сильна, і сьогодні не 2003 рік, коли він прийшов до влади через хаос і дестабілізацію. Будь-яка провокація буде припинена в рамках закону», – підкреслив Гарібашвілі.

    Нагадаємо, Саакашвілі купив квиток у Грузію (фото).

    Раніше грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці.

    Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.

    Раніше Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути в країну до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

    Нагадаємо, раніше у Маріуполь приїхав голова виконкому Нацради реформ Михайло Саакашвілі. Разом зі «слугою народу» Олександром Качурою він вийшов у прямий ефір зі студією «Україна 24» в одних плавках та рушниках чи банних халатах.

    Також стало відомо, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.

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    Теги: Михайло Саакашвілі арешт політика Грузія президент влада
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    Влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України