Влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України

Прем'єр Грузії пророкує Саакашвілі великі проблеми після повернення

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде в країну. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, пише DW.

«Як тільки Саакашвілі ступить на нашу землю, він буде арештований і направлений у в'язницю», – заявив Гарібашвілі, коментуючи наміри Саакашвілі прибути до Грузії 2 жовтня.

Він додав, що «Саакашвілі заочно засуджений, і він заслуговує в'язниці».

«Його надія, що люди вийдуть і будуть захищати його, є помилковою», додав Гарібашвілі.

«Сьогодні наша держава сильна, і сьогодні не 2003 рік, коли він прийшов до влади через хаос і дестабілізацію. Будь-яка провокація буде припинена в рамках закону», – підкреслив Гарібашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі купив квиток у Грузію (фото).

Раніше грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці.

Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.

Раніше Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути в країну до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

Нагадаємо, раніше у Маріуполь приїхав голова виконкому Нацради реформ Михайло Саакашвілі. Разом зі «слугою народу» Олександром Качурою він вийшов у прямий ефір зі студією «Україна 24» в одних плавках та рушниках чи банних халатах.

Також стало відомо, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.