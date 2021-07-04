Стало відомо, чому закрили скандальну справу проти Саакашвілі

Колишній президент Грузії підозрювався у сприянні учасникам злочинних угруповань, а саме - отримання грошей від олігарха-втікача Сергія Курченка

Справу проти Михайла Саакашвілі про акції під Радою в 2017 році і про гроші, які він, за версією слідства, отримував за них від Курченко, закрили, бо українські прокурори формально вважали, що Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Про це повідомила в Facebook журналіст Ірина Ромалійська.

«Справа щодо Михайла Саакашвілі в Україні - закрита. Я прочитала документи. Для початку нагадаю, про що вона була. У 2017 році Саакашвілі організовував акції протесту біля Верховної Ради. Під парламентом розбивали намети, там ночували активісти, а BBC виходили з заголовком «початок Майдану-3?». Несподівано у всьому цьому з'явився соратник Януковича Сергій Курченко, який втік до Росії. За версією Генеральної прокуратури, Курченко і Динник, вступивши в змову з ФСБ (яка хотіла керувати політичними процесами в Україні), давали гроші на акції Михайлу Саакашвілі і його спільнику Северину Дангадзе. Донгадзе з Саакашвілі нібито навіть планували захопити будівлю Верховної Ради! І в фіналі Саакашвілі повинен був стати президентом України. Все за гроші ФСБ-Курченко. Таку версію вибудовувала тоді Генпрокуратура на чолі з Юрієм Луценком», - пише Ромалійська.

За її словами, в справі є телефонна розмова Курченко і Саакашвілі.

«Курченко каже: «У мене в Україні є бізнес-інтереси, у мене є фінансові ресурси і у мене є можливість в Росії заходити в різні кабінети. І я зацікавлений в тому, щоб побудувати з вами якусь таку історію довгу». Саакашвілі відповідає, що відправить до нього на переговори «довірену людину». Експертиза підтвердила справжність цієї розмови», - повідомляє журналістка.

Вона зазначає, що Дангадзе визнав свою провину і був засуджений, дав свідчення проти Саакашвілі, пішов на угоду зі слідством, трохи посидів і вийшов.

«Задокументовано факти передачі грошей - 117 тисяч доларів і 125 тисяч євро. Також в справі є свідки, які розповідали, що вони отримували по 100-150 гривень за участь в акціях протесту. Саакашвілі був допитаний. Сказав, що ніяких грошей ні від кого не отримував - ні від Дангадзе, ні від Курченко. А розмови з Курченко він не пам'ятає і особисто з ним не знайомий. Цю справу заморозили вже при новому президенті - при Зеленському, який дозволив Саакашвілі повернутися в Україну і навіть дав йому якусь посаду. Знаєте, яким чином справу заморозили? Дуже смішно. Саакашвілі повертається в Україну, його знімають всі камери, президент дає якусь посаду, але українські прокурори формально вважали, що Саакашвілі перебуває в Нідерландах. Відправили туди запит з проханням допитати Михайла Ніколозовича. А Нідерланди - не відповідали. і тоді, в 2020, справу офіційно призупинили. А зараз вона і зовсім закрита. Доказів провини Саакашвілі слідство не знайшло. Це хороша демонстрація того, як в Україні відкриваються подібні гучні справи і як вони закриваються. Про довіру до прокуратури. І про відсутність її реформи», - резюмувала Ромалійська.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Києва закрила кримінальне провадження №22018101110000039 за підозрою колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у сприянні учасникам злочинних угруповань (ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 256 КК України).

Про це «Главкому» у відповідь на запит повідомила керівниця управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Служби безпеки України Олена Гітлянська.

За її даними, закриття справи відбулося у червні 2020 року на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК (відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у слідства є дані про передачу олігархом-утікачем Сергієм Курченком людям Міхеіла Саакашвілі $500 тисяч. Він нібито вирішив спонсорувати лідера «Руху нових сил» в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області.

Наприкінці листопада 2020 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень було оприлюднено ухвалу Печерського районного суду Києва від 19 червня. У ній зазначалося, що із скаргою до суду звернувся адвокат Грушовець в інтересах Саакашвілі. Він просив суд скасувати постанову слідчого СБУ від 31 липня 2019 року про зупинення досудове розслідування через необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. На думку адвоката, дії правоохоронців є формальним приводом, щоб затягнути досудове розслідування.

Тоді Печерський райсуд Києва став на бік Саакашвілі і скасував постанову слідчого СБУ про зупинення досудове розслідування. Фактично після цього, якщо вірити відповіді пані Гітлянської, й відбулося закриття кримінального провадження щодо експрезидента Грузії.