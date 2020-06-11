МЗС Грузії викликає посла України через заяви Саакашвілі
Дипломат нагадав, що Саакашвілі перебуває у розшуку в Грузії
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що для роз'яснення заяви глави Виконавчого комітету Нацради реформ України Михайла Саакашвілі буде викликаний посол України в Тбілісі Ігор Долгов.
Про це він повідомив у четвер, передає Перший канал Грузії.
«Звичайно, заява, яку ми почули вчора (від Саакашвілі - ред.), є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів», - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликаний посол.
За його словами, саме з заявами Саакашвілі пов'язаний виклик посла Грузії в Україні для консультацій.
«Це саме те питання (призначення Саакашвілі - ред.), яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег - людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії »- додав міністр.
До слова, нещодавно Саакашвілі на зустрічі з представниками бізнесу послав «під три чорти» тих, хто зажадав від нього швидких результатів на новій посаді.
Як повідомлялось, Грузія висунула Україні умову нормалізації відносин.
Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні.
У той же час президент Володимир Зеленський назвав помилкою відкликання грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Він також очікує результати від Саакашвілі в найближчі місяці.
Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.