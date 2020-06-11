МЗС Грузії викликає посла України через заяви Саакашвілі



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Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані

Дипломат нагадав, що Саакашвілі перебуває у розшуку в Грузії

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що для роз'яснення заяви глави Виконавчого комітету Нацради реформ України Михайла Саакашвілі буде викликаний посол України в Тбілісі Ігор Долгов.

Про це він повідомив у четвер, передає Перший канал Грузії.

«Звичайно, заява, яку ми почули вчора (від Саакашвілі - ред.), є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів», - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликаний посол.

За його словами, саме з заявами Саакашвілі пов'язаний виклик посла Грузії в Україні для консультацій.

«Це саме те питання (призначення Саакашвілі - ред.), яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег - людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії »- додав міністр.