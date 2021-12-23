Саакашвілі знову не прийшов до суду: адвокат назвав причину

Прокуратура не представила жодного конкретного звинувачення, переконує адвокат експрезидента Грузії

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі у четвер, 23 грудня, не братиме участь в судовому процесі проти нього через погіршення здоров’я. Про це повідомив адвокат Димитрі Садзаглішвілі, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ця справа є продовженням політичного переслідування Михеїла Саакашвілі. Прокуратура не представила жодного конкретного звинувачення», – сказав Садзаглішвілі.

При цьому прокурор Лаша Цхвітарія заявив, що звинувачень проти Саакашвілі більш ніж достатньо.

«На попередньому судовому процесі у цій справі 29 листопада Саакашвілі заявив, що дізнався про розгін мітингу лише вранці, коли прокинувся, але слідство має дані, що Саакашвілі під час розгону мітингу говорив за допомогою мобільного зв'язку з тодішнім міністром внутрішніх справ Іване Мерабішвілі 40 разів, також активно спілкувався з іншими міністрами», – сказав прокурор.

Напередодні Саакашвілі також не взяв участі у судовому процесі у справі про незаконний перетингрузинського кордону.

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Як відомо, 21 грудня 2021 року своє 54-річчя відзначав експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі. Цей день народження Саакашвілі, заарештований на території Грузії, зустрів в статусі обвинуваченого.

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