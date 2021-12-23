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    Саакашвілі знову не прийшов до суду: адвокат назвав причину

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    Михайло Саакашвілі має проблеми зі&nbsp;здоров&rsquo;ям - Саакашвілі знову не прийшов до суду: адвокат назвав причину
    Михайло Саакашвілі має проблеми зі здоров’ям
    фото: reuters

    Прокуратура не представила жодного конкретного звинувачення, переконує адвокат експрезидента Грузії

    Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі у четвер, 23 грудня, не братиме участь в судовому процесі проти нього через погіршення здоров’я. Про це повідомив адвокат Димитрі Садзаглішвілі, пише «Інтерфакс-Україна».

    «Ця справа є продовженням політичного переслідування Михеїла Саакашвілі. Прокуратура не представила жодного конкретного звинувачення», – сказав Садзаглішвілі.

    При цьому прокурор Лаша Цхвітарія заявив, що звинувачень проти Саакашвілі більш ніж достатньо.

    «На попередньому судовому процесі у цій справі 29 листопада Саакашвілі заявив, що дізнався про розгін мітингу лише вранці, коли прокинувся, але слідство має дані, що Саакашвілі під час розгону мітингу говорив за допомогою мобільного зв'язку з тодішнім міністром внутрішніх справ Іване Мерабішвілі 40 разів, також активно спілкувався з іншими міністрами», – сказав прокурор.

    Напередодні Саакашвілі також не взяв участі у судовому процесі у справі про незаконний перетингрузинського кордону.

    Раніше Тимошенко палко привітала Саакашвілі з днем народження.

    Як відомо, 21 грудня 2021 року своє 54-річчя відзначав експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі. Цей день народження Саакашвілі, заарештований на території Грузії, зустрів в статусі обвинуваченого.

    Раніше мати Саакашвілі розповіла про проблеми зі здоров'ям у сина.

    Депутатка і кохана політика Єлизаветаа Ясько розповіла про стан Саакашвілі: є епізоди втрати пам'яті.

    Теги: прокуратура Михайло Саакашвілі політика Грузія адвокат
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    Саакашвілі знову не прийшов до суду: адвокат назвав причину