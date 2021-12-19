Ясько розповіла про стан Саакашвілі: є епізоди втрати пам'яті

Ясько розповіла, що посттравматичний синдром, який має політик, впливає як на його фізичне, так і ментальне здоров'я

У затриманого в Грузії експрезидента цієї країни та чинного голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті. Про це журналістам повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько після відвідання Саакашвілі у Горійському військовому шпиталі, інформує «Грузія online».

Ясько розповіла, що посттравматичний синдром, який має політик, впливає як на його фізичне, так і ментальне здоров'я.

«Він дуже слабкий і в цьому напрямку немає нічого нового. Можу ще раз сказати, що процес реабілітації має відбуватися на волі. У нього спостерігаються епізоди втрати пам'яті, що викликано тим насильством і тортурами, яких він зазнав у Глданській в'язниці», – стверджує Ясько.

Вона наголосила, що враховуючи такі симптоми, Саакашвілі не можна повертати до в'язниці в Руставі.

Щодо присутності політика на судовому процесі 22 грудня, то, за її словами, все залежатиме від його стану здоров'я.

Нагадаємо, лікарка Саакашвілі назвала причину прийому політиком психотропних препаратів.

Раніше лікар заявила про «фармакологічне катування» Саакашвілі.

Також консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

Крім того, МОЗ Грузії вважає, що Саакашвілі не потребує лікування за кордоном.

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