Михайлу Саакашвілі – 54 роки. Яскраві сторінки біографії політика

Свій день народження політик зустрічає у військовому шпиталі, куди його перевели з тюремної лікарні

21 грудня 2021 року своє 54-річчя відзначає експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі. Цей день народження Саакашвілі, заарештований на території Грузії, зустрічатиме в статусі обвинуваченого. «Главком» вирішив пригадати визначні сторінки біографії яскравого грузинського та українського політика.

Вперше ім’я Михайла Саакашвілі почало гучно лунати за межами Грузії під час «революції троянд» 2003 року, коли, внаслідок масових акцій протесту проти режиму президента Шеварнадзе, в Грузії було оголошено дострокові президентські вибори. Вони відбулися 4 січня наступного року. На цих виборах переміг Михайло Саакашвілі, який після цього очолював країну упродовж майже 10 років.

Проголошення курсу Грузії до ЄС та НАТО, а також системні реформи, що торкнулися практично всіх сфер життя, докорінно змінили обличчя Грузії упродовж наступних років.

Окрім реформ, період правління Саакашвілі запам’ятався трагічною подією – внаслідок агресії РФ та наступу російських військ на місто Ґорі у 2008 році, збройні сили країни-агресорки опинилися у кількох десятках кілометрів від столиці Грузії. Тоді в наслідок агресії росії загинули 170 грузинських силовиків та 228 цивільних осіб. 16 серпня Росія та Грузія підписали мирну угоду, згідно з якою війська мали повернутись на позиції, зайняті до війни.

Після парламентських виборів 2012 року та подальших виборів президента, Саакашвілі разом зі своєю політичною силою опинився в опозиції. Його політичні опоненти, що прийшли до влади, почали кримінальне переслідування ексочільника Грузії за звинуваченнями у розтраті бюджетних коштів, узурпації влади тощо. Це змусило Саакашвілі полишити Грузію.

Упродовж наступних років Саакашвілі намагався будувати політичну кар’єру в Україні. Зокрема, при президентові Порошенку він очолював Дорадчу міжнародну раду реформ, Одеську ОДА, а також був радником голови держави. 9 листопада внаслідок конфлікту з очільником України був звільнений з посади керівника Одещини, та позбавлений українського громадянства, яке йому раніше надав Порошенко. У подальшому організовував протестні акції, фігурував у кількох гучних політичних скандалах, вимагав імпічменту Порошенка, а згодом був змушений полишити Україну, де проти нього було порушено кримінальну справу.

Саакашвілі повернувся до України у травні 2019 року, коле новообраний президент Зеленський повернув йому громадянство та призначив на посаду голови Виконавчого комітету реформ України. Згодом Саакашвілі був звільнений з цієї посади.

1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

За звинуваченнями чинної грузинської влади Саакашвілі загрожує щонайменше 9 років в'язниці.

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