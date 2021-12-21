«Тримайся, Міхо». Тимошенко палко привітала Саакашвілі з днем народження

Свій 54-й день народження Саакашвілі зустрів у тюрмі

Народна депутатка, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко привітала колишнього президента Грузії та голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі з днем народження. Політику, який сьогодні перебуває за гратами у Грузії, 21 грудня виповнилося 54 роки.

У своєму вітанні Тимошенко називає Саакашвілі «товаришем» і «великим другом України».

«Іноді життя кидає нам виклики. Іноді ми змушені йти тим шляхом, який би хотілося оминути, обійти. Іноді буває не так, як нам хочеться…Але мусимо триматися! Мусимо бути незламними й непобореними», – написала Тимошенко.

Депутатка наголосила, що саме це дає віру, силу і мужність, щоб пройти через будь-які випробування, витерпіти їх і здолати. «І піднятися, щоб іти далі!» – пише Тимошенко.

«Я знаю, дорогий Друже, що ти думаєш так само! Ти за мурами, але ти не у тюрмі. Справді вільну духом людину ув’язнити неможливо! З Днем народження! Тримайся, Міхо! З повагою!», – резюмувала лідерка «Батьківщини».

Напередодні Тимошенко дала пораду Порошенку, якого переслідує влада.

21 грудня 2021 року своє 54-річчя відзначає експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі. Цей день народження Саакашвілі, заарештований на території Грузії, зустрічатиме в статусі обвинуваченого.

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