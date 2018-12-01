Саміт G20 розпочався у Буенос-Айресі: Меркель запізнилася



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Саміт G20 почався на тлі низки конфліктів

Лідери Великої двадцятки активно обговорюють загострення конфлікту Росії з Україною

У аргентинському Буенос-Айресі у п'ятницю, 30 листопада, розпочався дводенний саміт лідерів країн і урядів Великої двадцятки. На відкритті президент Аргентини Маурісіо Макрі підкреслив важливість міжнародної співпраці.

«Глобальні виклики вимагають глобальних відповідей», - цитує Макрі інформагенція AFP. Шлях розв'язання спільних проблем, як-то пов'язаних зі зміною клімату, - це «діалог, діалог і ще раз діалог», наголосив лідер Аргентини.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель пропустила відкриття саміту. Її літак напередодні через технічні проблеми здійснив вимушену посадку в Кельні, через що очільниця уряду ФРН затрималася. Під час відсутності канцлерки участь у засіданнях брав її радник із економічних питань Ларс Гендрик-Реллер.

Унаслідок запізнення канцлерки довелося перенести на суботу її двосторонню зустріч із Дональдом Трампом, зазначає AFP. Окрім того, Меркель планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і обговорити з ним ситуацію в Україні.

Конфлікт Росії з Україною обговорюють і інші учасники саміту G20. Унаслідок захоплення Росією українських моряків і кораблів у Керченській протоці президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Зазначимо, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Буенос-Айреса в п'ятницю, 30 листопада, влаштувавши акцію проти економічної політики «Великої двадцятки».

Джерело: Deutsche Welle