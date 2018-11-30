У Буенос-Айресі проходить багатотисячний протест через приїзд лідерів G20



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Поліція та прикордонні патрулі оточили і не підпускали нікого до конгрес-центру Коста Сальгеро

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Буенос-Айреса в п'ятницю, 30 листопада, влаштувавши акцію проти економічної політики «Великої двадцятки». У цей день 20 найбільших у світі промислово розвинених країн відкрили щорічний саміт в столиці Аргентини.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас, мітингувальники не могли наблизитися до лідерів США, Росії, Китаю та інших країн, адже місто перебуває під посиленим контролем силовиків.

Поліція та прикордонні патрулі оточили і не підпускали нікого до конгрес-центру Коста Сальгеро, де проходить саміт, у радіусі 12 квадратних кілометрів.

Марш, організований коаліцією профспілок і правозахисних груп рухався на відстані близько 5 км від місця проведення саміту.

У зв'язку із самітом робота громадського транспорту у місті була припинена, а влада оголосила цей день святом і порадила мешканцям поїхати відпочити. Ці заходи змусили активістів вийти на марш.

«Уряд вів заборонні умови», —сказав Беверлі Кін, координатор маршу і глава групи, яка проводить кампанію за реформу боргу Латинської Америки.

Саміт «Великої двадцятки» проходитиме в Аргентині до 1 грудня. Однією з головних тем у порядку денному саміту мала бути торгова війна США і Китаю.

Як відомо, раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що президент США скасував зустріч з президентом РФ на саміті G20 скоріше через внутрішньополітичну ситуацію в США, а не у зв'язку з «інцидентом у Керченській протоці».

Нагадаємо, напередодні Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

Джерело: Громадське