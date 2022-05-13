Санкції Британії проти Кабаєвої: з'явилася миттєва реакція Путіна

МЗС Росії відреагувало на санкції Британії проти Аліни Кабаєвої та рекомендувало своїм громадянам не відвідувати країну

Російське Міністерство закордонних справ рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до Великої Британії та спроб оформлення британських віз. Це реакція відомства на санкції, які ввела Британія проти коханки президента РФ Аліни Кабаєвої та його оточення.

У відомстві зазначили, що «підхід Лондона до громадян Росії суперечить усім раніше досягнутим російсько-британським домовленостям з консульських питань».

МЗС повідомило, що останнім часом багато росіян скиглять, що їм стало «фактично неможливо чи вкрай важко» отримати візу до Великої Британії.

«Беручи до уваги вкрай недружній курс Великої Британії до нашої країни, щоб уникнути фінансових втрат та інших можливих проблем, рекомендуємо російським громадянам утриматися, якщо це можливо, від поїздок до Великої Британії та спроб оформлення британських віз. До нормалізації ситуації діятимемо таким самим чином щодо англійців», – заявило Міністерство закордонних справ РФ.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Велика Британія розширила список санкцій щодо Росії. До нього включені, зокрема, коханка Путіна Аліна Кабаєва та колишня дружина російського диктатора Людмила, яка зараз має прізвище Очеретна. Нові санкції спрямовані проти тіньової мережі, що підтримує розкішний спосіб життя Путіна.