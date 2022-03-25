  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Міноборони Британії опублікувало свіжу карту війни Росії в Україні

    Міноборони Британії опублікувало свіжу карту війни Росії в Україні
    фото: Генштаб ЗСУ

    На карті можна помітити зміни позицій російських військ у Чернігівській області

    Російський агресор змінив позиції своїх військ у Чернігівській області. Свіжу карту військових дій окупанта на території України опублікувало Міноборони Великої Британії.

    «Міноборони Великої Британії опублікувало свіжу карту війни Росії Україні. Дані зібрала розвідка. На карті можна помітити зміни позицій російських військ у Чернігівській області. Дані зібрала розвідка. На карті можна помітити зміни позицій російських військ у Чернігівській області», – зазначається у повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, російська авіація використовує для авіанальотів в Україні майже всі аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму, придатні до цього. Як раніше зазначало Міністерство оборони Великобританії, основна частина окупаційних сил, що наступають на Київ з північного сходу, залишається більш ніж в 25 кілометрах від центру міста.

    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міноборони Британії опублікувало свіжу карту війни Росії в Україні