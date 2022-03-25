Міноборони Британії опублікувало свіжу карту війни Росії в Україні

На карті можна помітити зміни позицій російських військ у Чернігівській області

Російський агресор змінив позиції своїх військ у Чернігівській області. Свіжу карту військових дій окупанта на території України опублікувало Міноборони Великої Британії.

«Міноборони Великої Британії опублікувало свіжу карту війни Росії Україні. Дані зібрала розвідка. На карті можна помітити зміни позицій російських військ у Чернігівській області. Дані зібрала розвідка. На карті можна помітити зміни позицій російських військ у Чернігівській області», – зазначається у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, російська авіація використовує для авіанальотів в Україні майже всі аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму, придатні до цього. Як раніше зазначало Міністерство оборони Великобританії, основна частина окупаційних сил, що наступають на Київ з північного сходу, залишається більш ніж в 25 кілометрах від центру міста.