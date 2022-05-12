Люди Путіна полюють на колишнього коханця Кабаєвої, – Daily Mail

Слідчий комітет Росії звинуватив колишнього коханця ймовірної дружини президента РФ Аліни Кабаєвої у розкраданні державних коштів. Тепер його розшукують

До зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним гімнастка Аліна Кабаєва перебувала кілька років у стосунках із капітаном міліції Давидом Муселіані. А зараз за ним полюють підлеглі президента РФ. Слідчий комітет Росії звинувачує Муселіані в розкраданні державних коштів, пов'язаних із серією диверсій в арктичних портах. Про це пише Daily Mail.

За версією слідства, Муселіані вчинив злочин ще коли служив полковником й відповідав за «антикримінальні заходи безпеки» в російській національній гвардії, яка підпорядковується безпосередньо Путіну. Колишньому коханому Кабаєвої загрожує в'язниця, якщо його знайдуть у його іноземному притулку та екстрадують до Москви.

Російський Слідчий комітет очолює однокурсник Путіна за університетом. Муселіані та інші підсудні звинувачуються в отриманні хабарів під час постачання снігоходів, всюдиходів та катерів арктичним силам гвардії. Звинувачення на адресу колишнього коханця Кабаєвої та чотирьох інших високопоставлених російських охоронців можуть призвести до ув'язнення терміном до п'яти років.

Нині Муселіані перебуває у міжнародному розшуку в Росії.

Зазначимо, нещодавно журналісти дізналися нові подробиці про таємних дітей Путіна.

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Кілька тижнів тому Аліна Кабаєва засвітила обручку. У соцмережах зазначили, що ймовірне весілля Путіна і Кабаєвої – це хороший знак для України. Користувачі згадали історію Єви Браун і Адольфа Гітлера: у 1945 році «фюрер» освідчився своїй коханій. Одружилися вони в бункері, а наступного дня після весілля їх знайшли мертвими.