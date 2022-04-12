МЗС Британії рекомендує своїм громадянам залишити територію Росії

Британське МЗС попереджає громадян про відсутність прямих рейсів з РФ до Сполученого Королівства та країн ЄС

МЗС Великої Британії закликає своїх громадян залишити територію Росії, у разі неможливості – обмежити будь-які подорожі країною. Про це йдеться у заяві МЗС Великої Британії.

«МЗС Великої Британії рекомендує не подорожувати по всій території Росії через відсутність доступних варіантів перельоту для повернення до Британії та підвищену нестабільність російської економіки. Якщо ваша присутність у Росії не є важливою, наполегливо радимо розглянути можливість виїзду», – йдеться в заяві.

Британське МЗС попереджає громадян про відсутність прямих рейсів з РФ до Сполученого Королівства та країн ЄС. Залишити Росію можна стиковочними рейсами через країни Близького Сходу та Туреччину, а також автобусами до країн Балтії з подальшим перельотом у Британію.

Також зовнішньополітичне відомство попереджає про загрозу стрімкого зниження вартості російського рубля, інфляцію та призупинення роботи карток MasterCard і Visa в РФ.

«Ви повинні знати, що ви не зможете отримати доступ до своїх коштів через російські банки або здійснити платежі російським підприємствам за допомогою неросійських кредитних/дебетових карток», – застерігає МЗС.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти дочок Путіна і Лаврова.

До слова, міноборони Британії попередило, що окупанти передислоковують свої сили з Білорусі на схід України. Також у МЗС Великої Британії заявили, що будь-яке використання хімзброї буде ескалацією. Відтак уже розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі.