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    «Ви маєте це знати»: британська газета опублікувала звернення російською мовою

    Британська преса опублікувала звернення російською мовою до росіян, аби ті дізналися правду про війну, яку Кремль веде в Україні - «Ви маєте це знати»: британська газета опублікувала звернення російською мовою
    Британська преса опублікувала звернення російською мовою до росіян, аби ті дізналися правду про війну, яку Кремль веде в Україні
    фото з відкритих джерел

    Британська преса закликала росіян дізнатися правду про війну, яку розв’язала їхня країна на території України

    У номері впливової британської газети The Daily Mirror від 5 квітня було опубліковане звернення до росіян, написане російською мовою. Відкритий лист під назвою «Ви маєте знати» був анонсований на першій шпальті номера, а також опублікований на сайті видання.

    «Ми пишемо тобі, бо хочемо, щоб ти знав правду про війну в Україні», – звернулися британські журналісти до росіян.

    У зверненні The Daily Mirror йдеться про те, що «в Росії немає вільної преси і вас щодня годують брехнею про війну в Україні». Тому, припустили журналісти, росіяни можуть не знати про звірства співвітчизників на території України, зокрема, що «російські війська пішли з Києва, залишивши свідчення страт багатьох цивільних осіб. Декому стріляли в спину, коли вони були зв’язані по руках та ногах. […] жінки зазнавали насильства, іноді на очах у своїх дітей».

    Журналісти британського видання нагадали, що агресію Росії проти України засудила уже 141 країна світу. «Ваш президент бреше, коли каже, що Україна є загрозою для Росії і переповнена нацистами», – зазначається у зверненні.

    Британці, розуміючи, що жителі Росії можуть їм не повірити, попросили росіян хоча б поставити самим собі кілька запитань, «які повинні бути у вашій душі»:

    • чому ваш президент змусив замовкнути вільну пресу?
    • чому ваших молодих людей посилають на смерть?
    • кому вигідна ця війна?

    The Daily Mirror звернулася до росіян їхньою мовою, закликавши дізнатися правду про війну в Україні

    The Daily Mirror звернулася до росіян їхньою мовою, закликавши дізнатися правду про війну в Україні

    Нагадаємо, що преса іншого члена Ради безпеки ООН та «ядерного клубу», Китаю, пише про російсько-українську війну в дещо іншій тональності. Зокрема, вони показують як українську позицію, так і російську. А увесь негатив направлений у бік НАТО та Америки за присутність в Азії.

    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    «Ви маєте це знати»: британська газета опублікувала звернення російською мовою