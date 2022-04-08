«Ви маєте це знати»: британська газета опублікувала звернення російською мовою
Британська преса закликала росіян дізнатися правду про війну, яку розв’язала їхня країна на території України
У номері впливової британської газети The Daily Mirror від 5 квітня було опубліковане звернення до росіян, написане російською мовою. Відкритий лист під назвою «Ви маєте знати» був анонсований на першій шпальті номера, а також опублікований на сайті видання.
«Ми пишемо тобі, бо хочемо, щоб ти знав правду про війну в Україні», – звернулися британські журналісти до росіян.
У зверненні The Daily Mirror йдеться про те, що «в Росії немає вільної преси і вас щодня годують брехнею про війну в Україні». Тому, припустили журналісти, росіяни можуть не знати про звірства співвітчизників на території України, зокрема, що «російські війська пішли з Києва, залишивши свідчення страт багатьох цивільних осіб. Декому стріляли в спину, коли вони були зв’язані по руках та ногах. […] жінки зазнавали насильства, іноді на очах у своїх дітей».
Журналісти британського видання нагадали, що агресію Росії проти України засудила уже 141 країна світу. «Ваш президент бреше, коли каже, що Україна є загрозою для Росії і переповнена нацистами», – зазначається у зверненні.
Британці, розуміючи, що жителі Росії можуть їм не повірити, попросили росіян хоча б поставити самим собі кілька запитань, «які повинні бути у вашій душі»:
- чому ваш президент змусив замовкнути вільну пресу?
- чому ваших молодих людей посилають на смерть?
- кому вигідна ця війна?
Нагадаємо, що преса іншого члена Ради безпеки ООН та «ядерного клубу», Китаю, пише про російсько-українську війну в дещо іншій тональності. Зокрема, вони показують як українську позицію, так і російську. А увесь негатив направлений у бік НАТО та Америки за присутність в Азії.