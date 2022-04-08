«Ви маєте це знати»: британська газета опублікувала звернення російською мовою

Британська преса опублікувала звернення російською мовою до росіян, аби ті дізналися правду про війну, яку Кремль веде в Україні

Британська преса закликала росіян дізнатися правду про війну, яку розв’язала їхня країна на території України

У номері впливової британської газети The Daily Mirror від 5 квітня було опубліковане звернення до росіян, написане російською мовою. Відкритий лист під назвою «Ви маєте знати» був анонсований на першій шпальті номера, а також опублікований на сайті видання.

«Ми пишемо тобі, бо хочемо, щоб ти знав правду про війну в Україні», – звернулися британські журналісти до росіян.

У зверненні The Daily Mirror йдеться про те, що «в Росії немає вільної преси і вас щодня годують брехнею про війну в Україні». Тому, припустили журналісти, росіяни можуть не знати про звірства співвітчизників на території України, зокрема, що «російські війська пішли з Києва, залишивши свідчення страт багатьох цивільних осіб. Декому стріляли в спину, коли вони були зв’язані по руках та ногах. […] жінки зазнавали насильства, іноді на очах у своїх дітей».

Журналісти британського видання нагадали, що агресію Росії проти України засудила уже 141 країна світу. «Ваш президент бреше, коли каже, що Україна є загрозою для Росії і переповнена нацистами», – зазначається у зверненні.

Британці, розуміючи, що жителі Росії можуть їм не повірити, попросили росіян хоча б поставити самим собі кілька запитань, «які повинні бути у вашій душі»:

чому ваш президент змусив замовкнути вільну пресу?

чому ваших молодих людей посилають на смерть?

кому вигідна ця війна?

The Daily Mirror звернулася до росіян їхньою мовою, закликавши дізнатися правду про війну в Україні

Нагадаємо, що преса іншого члена Ради безпеки ООН та «ядерного клубу», Китаю, пише про російсько-українську війну в дещо іншій тональності. Зокрема, вони показують як українську позицію, так і російську. А увесь негатив направлений у бік НАТО та Америки за присутність в Азії.