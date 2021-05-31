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    Троє російських солдатів підірвалися в Африці

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    Російська сторона називає своїх найманців &laquo;інструкторами&raquo;. За офіційними даними, наразі їх кількість у ЦАР становить 535 осіб - Троє російських солдатів підірвалися в Африці
    Російська сторона називає своїх найманців «інструкторами». За офіційними даними, наразі їх кількість у ЦАР становить 535 осіб
    Фото: Aljazeera

    На місце події відправили російський вертоліт, щоб забрати тіла жертв і поранених

    Троє громадян Росії і двоє місцевих поліцейських загинули, підірвавшись на саморобному вибуховому пристрої в Центральноафриканській Республіці.

    Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на офіційного представника уряду ЦАР Анж Максим Казагі.

    Відомо, що підрив стався 27 травня. За даними Corbeau News, колона поверталася до місця базування. Сам вибух стався в районі селища Бондіба.

    За даними AFP, мова йде про російських солдатів одного з воєнізованих формувань в ЦАР. За словами джерел в ООН, внаслідок атаки були також поранені п'ять військовослужбовців центральноафриканских збройних сил.

    У посольстві Росії в ЦАР заявили, що поки перевіряють інформацію.

    Видання AFP пише, що на місце події відправили російський вертоліт, щоб забрати тіла жертв і поранених.

    Як відомо, на боці урядових військ ЦАР зараз діє скандально відома ПВК Вагнера, а також Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU. За даними журналістів, їхні бойовики причетні до цілої низки злочинів проти мирних жителів.

    Російська сторона називає своїх найманців «інструкторами». За офіційними даними, наразі їх кількість у ЦАР становить 535 осіб.

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    Теги: вибух Росія військові Африка ПВК Вагнера
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    Троє російських солдатів підірвалися в Африці