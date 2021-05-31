Троє російських солдатів підірвалися в Африці
На місце події відправили російський вертоліт, щоб забрати тіла жертв і поранених
Троє громадян Росії і двоє місцевих поліцейських загинули, підірвавшись на саморобному вибуховому пристрої в Центральноафриканській Республіці.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на офіційного представника уряду ЦАР Анж Максим Казагі.
Відомо, що підрив стався 27 травня. За даними Corbeau News, колона поверталася до місця базування. Сам вибух стався в районі селища Бондіба.
За даними AFP, мова йде про російських солдатів одного з воєнізованих формувань в ЦАР. За словами джерел в ООН, внаслідок атаки були також поранені п'ять військовослужбовців центральноафриканских збройних сил.
У посольстві Росії в ЦАР заявили, що поки перевіряють інформацію.
Видання AFP пише, що на місце події відправили російський вертоліт, щоб забрати тіла жертв і поранених.
Як відомо, на боці урядових військ ЦАР зараз діє скандально відома ПВК Вагнера, а також Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU. За даними журналістів, їхні бойовики причетні до цілої низки злочинів проти мирних жителів.
Російська сторона називає своїх найманців «інструкторами». За офіційними даними, наразі їх кількість у ЦАР становить 535 осіб.