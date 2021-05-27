Італійський художник продав за €15 тисяч невидиму скульптуру
Доказом того, що покупець придбав не просто повітря, а твір мистецтва, служить сертифікат
Італійський художник Сальваторе Гара за 15 тисяч євро (503 тисячі гривень) продав свою невидиму скульптуру під назвою I am – «Я є». Покупець заплатив суму, яка у 2,5 рази перевищує початкову. Про це розповів автор скульптури, пише Italy 24 News.
Роботу продали на аукціоні, який організував Art-Rite – один із небагатьох італійських аукціонних будинків, який займається винятково сучасним мистецтвом.
Доказом того, що покупець придбав не просто повітря, а твір мистецтва, служить сертифікат. Це право власності на нематеріальну скульптуру.
Гара заявив, що його робота поміститься лише в приватному будинку. Щоб її поставити, треба звільнити на підлозі простір 1,5×1,5 метри.
Як пояснив художник, успішний результат аукціону свідчить про незаперечний факт, що порожнеча – це, мовляв, не що інше, як простір, повний енергії.
«І навіть якщо ми його (простір – ред.) спорожнимо, і нічого не залишиться, згідно з принципом невизначеності Гейзенберга, ніщо не має ваги. Тому він має енергію, яка конденсується і перетворюється на частки, коротко кажучи, в нас», – зауважив італієць.
İtalyan sanatçı Salvatore Garau tarafından yapılan ve fiziksel varlığı olmayan görünmez bir heykel 15 bin euroya satıldı.— Con Sinov (@lordsinov) May 27, 2021
Eserin fiziksel temsili yok. Sadece orijinallik sertifikası var. Garau "Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir" diyor... pic.twitter.com/0Tu0ACMdCc
Видання нагадує, що у лютому 2020 року Гара виставив на площі в Мілані свою роботу «Будда в спогляданні». Скульптура була повністю невидимою, і тому «не може бути відтворена в мережі й скопійована».
«Не кажучи вже про те, що нематеріальні роботи Гара не мають жодного впливу на навколишнє середовище», – додає видання.