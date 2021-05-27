  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Італійський художник продав за €15 тисяч невидиму скульптуру

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Художник Сальваторе Гара&nbsp;заявив, що його робота поміститься лише в приватному будинку - Італійський художник продав за €15 тисяч невидиму скульптуру
    Художник Сальваторе Гара заявив, що його робота поміститься лише в приватному будинку
    Фото: cristinapica

    Доказом того, що покупець придбав не просто повітря, а твір мистецтва, служить сертифікат

    Італійський художник Сальваторе Гара за 15 тисяч євро (503 тисячі гривень) продав свою невидиму скульптуру під назвою I am – «Я є». Покупець заплатив суму, яка у 2,5 рази перевищує початкову. Про це розповів автор скульптури, пише Italy 24 News.

    Роботу продали на аукціоні, який організував Art-Rite – один із небагатьох італійських аукціонних будинків, який займається винятково сучасним мистецтвом.

    Доказом того, що покупець придбав не просто повітря, а твір мистецтва, служить сертифікат. Це право власності на нематеріальну скульптуру.

    Гара заявив, що його робота поміститься лише в приватному будинку. Щоб її поставити, треба звільнити на підлозі простір 1,5×1,5 метри.

    Як пояснив художник, успішний результат аукціону свідчить про незаперечний факт, що порожнеча – це, мовляв, не що інше, як простір, повний енергії.

    «І навіть якщо ми його (простір – ред.) спорожнимо, і нічого не залишиться, згідно з принципом невизначеності Гейзенберга, ніщо не має ваги. Тому він має енергію, яка конденсується і перетворюється на частки, коротко кажучи, в нас», – зауважив італієць.

    Видання нагадує, що у лютому 2020 року Гара виставив на площі в Мілані свою роботу «Будда в спогляданні». Скульптура була повністю невидимою, і тому «не може бути відтворена в мережі й скопійована».

    «Не кажучи вже про те, що нематеріальні роботи Гара не мають жодного впливу на навколишнє середовище», – додає видання.

    Теги: Twitter робота повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Італійський художник продав за €15 тисяч невидиму скульптуру