Італійський художник продав за €15 тисяч невидиму скульптуру

Художник Сальваторе Гара заявив, що його робота поміститься лише в приватному будинку

Доказом того, що покупець придбав не просто повітря, а твір мистецтва, служить сертифікат

Італійський художник Сальваторе Гара за 15 тисяч євро (503 тисячі гривень) продав свою невидиму скульптуру під назвою I am – «Я є». Покупець заплатив суму, яка у 2,5 рази перевищує початкову. Про це розповів автор скульптури, пише Italy 24 News.

Роботу продали на аукціоні, який організував Art-Rite – один із небагатьох італійських аукціонних будинків, який займається винятково сучасним мистецтвом.

Доказом того, що покупець придбав не просто повітря, а твір мистецтва, служить сертифікат. Це право власності на нематеріальну скульптуру.

Гара заявив, що його робота поміститься лише в приватному будинку. Щоб її поставити, треба звільнити на підлозі простір 1,5×1,5 метри.

Як пояснив художник, успішний результат аукціону свідчить про незаперечний факт, що порожнеча – це, мовляв, не що інше, як простір, повний енергії.

«І навіть якщо ми його (простір – ред.) спорожнимо, і нічого не залишиться, згідно з принципом невизначеності Гейзенберга, ніщо не має ваги. Тому він має енергію, яка конденсується і перетворюється на частки, коротко кажучи, в нас», – зауважив італієць.

İtalyan sanatçı Salvatore Garau tarafından yapılan ve fiziksel varlığı olmayan görünmez bir heykel 15 bin euroya satıldı.



Eserin fiziksel temsili yok. Sadece orijinallik sertifikası var. Garau "Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir" diyor... pic.twitter.com/0Tu0ACMdCc — Con Sinov (@lordsinov) May 27, 2021

Видання нагадує, що у лютому 2020 року Гара виставив на площі в Мілані свою роботу «Будда в спогляданні». Скульптура була повністю невидимою, і тому «не може бути відтворена в мережі й скопійована».

«Не кажучи вже про те, що нематеріальні роботи Гара не мають жодного впливу на навколишнє середовище», – додає видання.