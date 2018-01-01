Сенат Польщі сьогодні розгляне закон про криміналізацію «бандерівської ідеології»

Вища палата польського парламенту не буде чекати на результати праці двосторонніх польсько-ізраїльських груп експертів

Польський Сенат 31 січня розгляне нову редакцію закону про Інститут національної пам’яті Польщі, не чекаючи на результати праці польсько-ізраїльських груп експертів. Про це заявив маршал Сенату Станіслав Карчевський, передає Polskie Radio. Політик сказав, що вища палата польського парламенту не має часу чекати на результати



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Сейм Польщі прийняв скандальний закон

Вища палата польського парламенту не буде чекати на результати праці двосторонніх польсько-ізраїльських груп експертів

Польський Сенат 31 січня розгляне нову редакцію закону про Інститут національної пам’яті Польщі, не чекаючи на результати праці польсько-ізраїльських груп експертів.

Про це заявив маршал Сенату Станіслав Карчевський, передає Polskie Radio.

Політик сказав, що вища палата польського парламенту не має часу чекати на результати праці двосторонніх польсько-ізраїльських груп експертів, про що раніше домовилися прем’єри обох країн Матеуш Моравецький та Беньямін Нетяньяху.

«Ми маємо закон і не можемо чекати на домовленості цієї комісії, адже ефекти праці цієї комісії можуть з’явитися щойно через місяць, два, три. Ми чекати не можемо, оскільки маємо обмежений час і визначений термін, щоб висловити свою оцінку цього закону. Мусимо дотримуватися графіку праці», – наголосив маршал Сенату.

На переконання маршала Сенату, новелізація закону про ІНП Польщі – це добра пропозиція, яка не вимагає жодних правок.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в суботу, що доручив своєму послові зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб висловити протест проти вищевказаного законопроекту.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.